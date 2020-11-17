Эпидемиолог заявил о наметившейся в России тенденции к стабилизации с COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 в России идет за счет регионов, а не Москвы, эпидситуация везде разная, но в целом намечается тенденция к стабилизации, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Горелов заявил, что в данный момент рост заболеваемости идет «не столько за счет Москвы, а прежде всего за счет других субъектов», передает РИА «Новости».

«Интенсивность циркуляции вируса в разных регионах разная, в 25 отмечается закономерный рост, но 60 находятся в других фазах, поэтому эпидпроцесс очень разный. Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации», – пояснил эксперт.

Он отметил, что цифры по ежедневной заболеваемости коронавирусом принципиально не имеют значения, только если это не экспоненциальный рост, «к тому, что мы видим сейчас, все абсолютно готовы».

Он подчеркнул, что очень важно соблюдать меры профилактики коронавируса, в регионах, где эти меры жестко соблюдаются, показатели заболеваемости невысокие.

«Надо отметить, что обычно в декабре приходит еще и грипп, возможна микст-инфекция, и важно защитить себя от гриппа», – уточнил Горелов.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 22,4 тыс. случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.