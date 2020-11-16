Российские военные обеспечили безопасное возвращение беженцев в Степанакерт

В столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт вернулись более 1,2 тыс. беженцев, сообщило Минобороны России.

В понедельник из Армении «вернулись 482 беженца». Указывается, что «колонну из 19 автобусов», которые выехали из Еревана, сопровождали «патрули российского миротворческого контингента и военной полиции». Автобусы «прибыли на главную площадь» Степанакерта. Возвращение беженцев и обеспечение их безопасности организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования, передает РИА «Новости».

Напомним, Россия, как гарант безопасности региона, ввела миротворческие войска в Нагорный Карабах. Российские миротворцы уже развернули в Нагорном Карабахе 25 наблюдательных постов, переброска контингента в регион продолжается. Сейчас обстановка в зоне конфликта оценивается как спокойная.

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