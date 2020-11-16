Алиев посетил взятые под контроль Азербайджана города в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил взятые под контроль Баку города Физули и Джебраил, которые находятся у зоны боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба главы государства.

«16 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе города Физули и Джебраил», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

В субботу в Минобороны России подтвердили, что соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется, подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию. В этот же день в Степанакерт прибыли первые автобусы с беженцами.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.