  • Новость часаМИД: Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Чем смешны убеганты

    «Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам

    В Бишкеке в Душанбе жалуются на резкое ужесточение контроля за въезжающими гражданами этих стран в Россию. Гастарбайтеров тщательно проверяют на пунктах пропуска, и многих отправляют обратно.

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    6 мая 2024, 19:46 • Новости дня

    Российский Красный Крест начал просушку свыше 40 домов в Оренбургской области

    Российский Красный Крест (РКК) приступил к просушке домов, пострадавших в результате наводнения в Оренбургской области. В настоящее время просушиваются более 40 зданий – как частной, так и городской инфраструктуры.

    «Наша команда по реагированию на ЧС Российского Красного Креста в настоящее время просушивает 42 здания, включая две городских больницы, одна из них обслуживает не только жителей Орска, но и других населенных пунктов. Наше региональное отделение в Оренбурге также предоставляет пострадавшим гуманитарную помощь и психосоциальную поддержку», – отметил председатель РКК Павел Савчук.

    По словам директора департамента РКК по реагированию на ЧС Алексея Пикуля, «уже полностью просушены 3 дома, и просушка продолжается», говорится в сообщении на сайте организации.

    «Для оказания этой помощи мы закупили и привезли с собой 100 тепловых пушек и 50 генераторов – сейчас это крайне необходимые вещи. Мы работаем в тесной связке с администрацией региона, чтобы охватить максимум людей своей помощью и поддержкой. Просушка больниц – крайне важная и сложная работа, ведь в них проходит лечение множество людей, в том числе и из других городов области. На решение этой задачи уходит больше времени, так как мы имеем дело с большей площадью подвалов больниц, которые были затоплены», – сказал Пикуль.

    Кроме того, пострадавшие продолжают получать гуманитарную и психологическую помощь. На данный момент команда РКК выдала нуждающимся 5 000 ваучеров на покупку детской и взрослой одежды, 1 тыс. продуктовых и 1 тыс. гигиенических наборов.

    Также среди пострадавших от наводнения были распределены 155 тонн питьевой воды, 14,2 тонны детского питания и 1100 постельных принадлежностей: кроватей, подушек и матрасов. Команда РКК продолжает оказывать нуждающимся и психосоциальную поддержку. Более 140 человек посетили индивидуальные сессии с психологами, а 7 человек приняли участие в групповой терапии.

    Оренбургское региональное отделение РКК также ведет сбор средств для помощи пострадавшим. На данный момент собрано более 62 млн рублей для оказания поддержки семьям, пострадавшим в результате стихийного бедствия. Эти средства направляются на адресную помощь и поддержку наиболее уязвимых категорий пострадавших в результате стихийного бедствия. Кроме того, средства идут на организацию доставки и выдачи гуманитарной помощи, дооборудование пунктов временного размещения (ПВР) и долговременного размещения. В частности, в ПВР были доставлены 4860 единиц бытовой химии, 16 телевизоров и 16 микроволновок.

    6 мая 2024, 08:40 • Новости дня
    Военкоры сообщили о первых потерях французского Иностранного легиона в зоне СВО
    Военкоры сообщили о первых потерях французского Иностранного легиона в зоне СВО
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Информацию о прибытии легионеров на Украину подтвердили военкоры, участники подполья и военные эксперты. По их данным, французские солдаты, набранные из 3-го пехотного полка Иностранного легиона, были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

    Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Кроме того, издание ссылается на военного эксперта Владислава Шурыгина, который рассказал о том, что в лесничестве на южных подступах к Часову Яру завязался стрелковый бой, в котором русские десантники столкнулись с группировками иностранных наемников из числа французов и немцев. При этом в публикации отмечается, что «новые» наемники больше походили на кадровых военных НАТО, а не фрилансеров из западных стран, которые ранее прибывали на Украину, чтобы заработать.

    Шурыгин сообщил, что если информация о том, что российские десантники вступили в бой именно с кадровыми французами, подтвердится, то это будет означать, что 5 мая французские силы понесли первые настоящие потери, которые составили до семи человек.

    При этом, как отмечает издание, военкор Евгений Лисицын со ссылкой на свои источники пишет о том, что в зоне СВО были «аннулированы» около ста наемников из Франции.

    Официальных сообщений от Минобороны России на этот счет пока не поступало.

    Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times заявил, что Франция направила солдат Иностранного легиона в районы Донбасса.

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    5 мая 2024, 21:57 • Новости дня
    Лавров рассказал, как «опустил на землю» главу МИД Швейцарии из-за Зеленского
    Лавров рассказал, как «опустил на землю» главу МИД Швейцарии из-за Зеленского
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявления о том, что швейцарская конференция по Украине будет посвящена «выработке взаимоприемлемых подходов», на самом деле являются неправдой, Швейцарии никто не позволит отойти от «формулы» Владимира Зеленского, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

    Он рассказал, что разговаривал с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом в конце января в Нью-Йорке. Когда глава МИД Швейцарии рассказал о «плане», Лавров «постарался его «опустить на землю» и объяснил, что никто не позволит Берну отойти от «формулы» Зеленского», передает РИА «Новости».

    Лавров напомнил, что «в конечном итоге» эта формула «предполагает капитуляцию России, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое».

    По его словам, когда швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, то они «говорят неправду». Лавров также добавил, что на Западе пока не с кем вести серьезные переговоры по Украине, а то, чем занимаются европейские и американские политики – «игра в пародию на переговоры».

    Ранее МИД Швейцарии подтвердил, что Россия не приглашена на конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конференция по Украине в Швейцарии не нацелена на успех без России.

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    5 мая 2024, 21:15 • Новости дня
    Блогеры высмеяли заявление Зеленского о Боге с украинским шевроном
    Блогеры высмеяли заявление Зеленского о Боге с украинским шевроном
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский в своем заявлении про шеврон ВСУ на плече у Бога обозначил собственный цинизм, неверие и увлеченность «нетфликс-политикой», считает политический консультант Мария Сергеева.

    «Это скорее говорит о способе мышления», – написала она в своем Telegram-канале, сравнивая слова украинских политиков с их высказываниями о Гарри Поттере, который также носил бы шеврон ВСУ.

    Она пояснила, что «Бог в мире шоу-биза и нетфликс-политики» является «позитивным героем», как, например, из книг и сериалов, «очередной «марвел», которого обязательно нужно забрендировать своим «мерчем»». По ее словам, в планах украинского лидера было озвучить красивую фразу, но получилось «обозначить собственный цинизм и неверие». Сергеева добавила, что слова Зеленского о том, что Бог является его союзником и равным себе, комментировать не стоит.

    Украинский блогер Сергей Черкасский также прокомментировал слова Зеленского. «А тату с Бандерой не было?», – спросил он он в Telegram-канале. В то же время киевская публицистка Мирослава Бердник в своем Telegram-канале порассуждала о существовании «небесной ТЦК».

    Киевский политолог Алексей Нечаев отметил в Telegram-канале, что Зеленский «так увлекся веществами и законом об ужесточении мобилизации, что в его жовто-блакитной картине мира даже Бог не избежал контакта с «оливками» из ТЦК». «Интересно, что на это ответит небесная канцелярия», – подчеркнул он.

    «Когда Зеленский говорит, что у Христа на плече шеврон ВСУ, я очень живо припоминаю, какие у них шевроны. Товарищи силовики, я вот атеист, но даже для меня это слишком. А можно впаять этому хоббиту еще и оскорбление чувств верующих?», – написал военкор, дончанин Игорь Гомольский в своем Telegram-канале.

    В свою очередь член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова в Telegram-канале отметила, что Зеленский стал совсем плох, и совсем неудивительно, что человек играет в нацизм, поскольку, по его мнению, Бог является только украинским. «Странно, что после этого поста украинцы все еще не вызвали к нему санитаров», – указала она.

    Публицист и историк Егор Холмогоров в Telegram-канале добавил: примечательно не то, что Зеленский записал Бога на свою сторону, а «примечательно то, что он воображает его, как бессловесного моба, которого словили и засунули в окоп ТЦКшники».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Зеленского про шеврон «передозом».

    Напомним, в воскресенье Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам заявил, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом.

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    6 мая 2024, 02:20 • Новости дня
    Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова

    Российские правоохранители объявили в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова

    Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

    «Аваков Арсен Борисович. Разыскивается по статье УК», – сказано в базе ведомства, передает ТАСС.

    По какой именно статье Уголовоного кодекса России рведется розыск, не сообщается. 

    Арсен Аваков внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ.

    Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал Авакова в числе организаторов акции сожжение людей в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

    По его словам, акция была разработана группой украинских политиков во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

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    6 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Генштаб по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия
    Генштаб по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ, заявили в Минобороны.

    В сообщении военного ведомства в Telegram говорится, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. Маневры, как ожидается, начнутся в ближайшее время.

    В ходе учения, сообщили в МО, будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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    6 мая 2024, 16:25 • Новости дня
    Летчик-бомбардировщик предупредил о рисках при появлении в небе украинских F-16
    Летчик-бомбардировщик предупредил о рисках при появлении в небе украинских F-16
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Aaron Montoya

    Степень угрозы от самолетов F-16 будет отличаться от типа боеприпасов, которые дадут Украине для подвески на этих истребителях, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Самая очевидная –  JDAM. Это та же самая наша УМПК, только по-американски. Украина их уже применяет на МиГ-29. Но она же и самая безобидная», – объяснил военный летчик.

    «Следующая по степени опасности – ракеты «воздух-воздух» AIM-120 с дальностью до 180 километров. Даже с расстояния пуска 110-120 километров это будет существенной угрозой для наших бомбардировщиков и истребителей прикрытия», – уточнил он в беседе с Telegram-каналом «Взгляд человека в лампасах».

    Наиболее опасной, по мнению пилота, является ракета AGM-158 JASSM «воздух-поверхность» с дальностью полета 560 километров.

    «Вот эта штука будет посерьезней даже Storm Shadow. F-16 может тащить две таких ракеты. Представьте, если втихую Киеву поставят сотню таких «джазмов», и залп, пущенный с десятка F-16, полетит по Крымскому мосту. Вот это будет серьезное испытание для нашей ПВО», – заключил летчик-бомбардировщик.

    Ранее командир Су-34 назвал возможные места дислокации украинских F-16.

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    6 мая 2024, 12:32 • Новости дня
    Кремль объяснил необходимость ядерных учений

    Песков: Ядерные учения станут ответом на обострение Западом ситуации на Украине

    Кремль объяснил необходимость ядерных учений
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные представители заявляли о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, чем провоцировали новый, беспрецедентный виток напряженности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя подготовку ВС России к предстоящим ядерным учениям.

    Действия со стороны Запада требуют от России особого внимания и особых мер, передает ТАСС слова представителя Кремля.

    В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что подготовка к учениям началась на фоне призывов «хора безответственных негодяев из числа западной политической элиты» к отправке на Украину своих войск.

    По словам Медведева, отправка западных сил на территорию «бывшей Украины» повлечет прямое вступление их стран в войну, на что России придется ответить, причем не на украинской территории.

    «В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит, 10. Наступит мировая катастрофа», – предрек Медведев.

    Напомним, Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

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    6 мая 2024, 14:17 • Новости дня
    На Украине сравнили российскую бомбу с землетрясением
    На Украине сравнили российскую бомбу с землетрясением
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Удар российской бомбы, сброшенной с самолета ВКС России, был сравним с землетрясением.

    «Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение», – заявил начальник следственного управления в Моначиновке Сергей Болвинов украинскому изданию «Страна».

    Он подчеркнул, что оружие такой мощности было использовано против ВСУ впервые, передает RT.

    Ранее в Минобороны сообщали, что ВКС России нанесли ракетный удар по пусковой установке ЗРК IRIS-T немецкого производства в районе Островерховки Харьковской области.

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    6 мая 2024, 14:22 • Новости дня
    ЕС допустил удар Украины по Крымскому мосту «в рамках самообороны»
    ЕС допустил удар Украины по Крымскому мосту «в рамках самообороны»
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не исключает возможности нанесения Украиной удара по Крымскому мосту, рассматривая это в контексте права на самозащиту, заявил представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано.

    Он отметил, что для ЕС понятно, что «Украина борется за свое выживание и имеет законное и международно признанное право на самозащиту», передает ТАСС.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможный удар по Крымскому мосту.

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    6 мая 2024, 17:40 • Новости дня
    ЕС отреагировал на ядерные учения России
    ЕС отреагировал на ядерные учения России
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    ЕС призвал Россию к деэскалации напряженности после объявления Москвой ракетных учений, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано также назвал действия России «безответственными», передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле, объясняя подготовку ВС России к предстоящим ядерным учениям, отметили, что западные представители заявляли о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, чем провоцировали новый, беспрецедентный виток напряженности.

    Коментарии (57)
    6 мая 2024, 04:43 • Новости дня
    ФСБ рассекретила признания адъютанта Гитлера о вкладе СССР в разгром нацизма

    ФСБ рассекретила признания адъютанта Гитлера о решающей роли СССР в разгроме нацизма

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральная служба безопасности России рассекретила документы из следственного дела бывшего личного адъютанта Адольфа Гитлера Отто Гюнше, в которых он признает решающую роль СССР в разгроме нацизма.

    В заявлении советскому правительству Гюнше отмечает, что наступление Красной армии в начале 1945 года «дало англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию».

    «Натиск русских с Востока явился причиной прекращения немецкого наступления на Западе, в большой степени обнажил Западный фронт и дал англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию», – писал Гюнше, передает РИА «Новости».

    По словам Гюнше, Гитлер в 1944 году рассчитывал на раскол между союзниками и планировал договориться с США и Великобританией о совместной войне против СССР.

    Напомним, что Отто Гюнше был арестован в мае 1945 года и доставлен в Москву, где дал ряд показаний о событиях в ставке гитлеровского командования.

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    6 мая 2024, 07:19 • Новости дня
    УВЗ отправил в войска два эшелона танков

    «Уралвагонзавод» отправил Минобороны России два эшелона танков Т-72Б3М и Т-90М

    УВЗ отправил в войска два эшелона танков
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Уралвагонзавод» (в составе концерна УВЗ входит в Ростех) отправил эшелоны танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М в Министерство обороны России, сообщили в пресс-службе концерна.

    Как говорится в сообщении, ко Дню Победы УВЗ отправил в войска очередную партию танков Т-90М «Прорыв», при этом неделей ранее в армию ушел эшелон с партией танков Т-72Б3М, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что коллектив завода в круглосуточном режиме обеспечивает ВС России боевой техникой и в срок выполняет планы гособоронзаказа.

    Ранее на Т-90М «Прорыв» начали устанавливать дополнительную защиту от мин.

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    6 мая 2024, 14:42 • Новости дня
    Стало известно о ликвидации именитого трио ВСУ

    Военкор: В зоне СВО уничтожены «герои» ВСУ «Броня», «Гуцулка» и «Малюк»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска в зоне СВО ликвидировали знаменитых украинских боевиков Александра Луковца с позывным «Броня», Оксану Демчук («Гуцулка») и Андрея Сидора («Малюк»), сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Согласно данным Татаринова, большинство боевиков уничтожили под Работино. Сидор, он же «Малюк», носил звание капитана, был командиром роты и уничтожен вместе с подразделением ударом российского РСЗО «Град». Служившая в штурмовой бригаде Оксана Демчук  ликвидирована противотанковой управляемой ракетой в Стельмаховке, пишет «Российская газета».

    Ранее «Грады» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ у границы с Белгородом.

    Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи человек ежесуточно.

    Коментарии (6)
    6 мая 2024, 06:10 • Новости дня
    Киселев потребовал расследовать убийство военкора Бентли

    Дмитрий Киселев потребовал расследовать убийство военкора Рассела Бентли с позвыным «Техас»

    Киселев потребовал расследовать убийство военкора Бентли
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.

    «Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», – сказал Киселев, передает РИА «Новости»

    Напомним, что в середине апреля главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о гибели Рассела Бентли в Донецке.

    Американец с российским гражданством, известный под позывным «Техас», в 2014 году присоединился к ополчению ДНР и участвовал в боевых действиях.

    Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в убийстве Бентли.


    Коментарии (7)
    6 мая 2024, 06:40 • Новости дня
    Российский снайпер рассказал о ликвидации украинского военного в каске СС

    Tекст: Денис Тельманов

    Один из самых эффективных российских снайперов в зоне спецоперации рассказал о ликвидации украинского военнослужащего, носившего немецкую каску времен войны с эмблемой СС.

    «Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на ней нарисованы руны СС», – приводит слова снайпера ТАСС

    В качестве доказательства ликвидации его группа каску забрала, и теперь хранится в «музее трофеев».

    Ранее сообщалось, что ликвидированного ФСБ диверсанта ГУР подозревают в причастности к теракту в «Крокусе».


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