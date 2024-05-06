Российский Красный Крест начал просушку свыше 40 домов в Оренбургской области

«Наша команда по реагированию на ЧС Российского Красного Креста в настоящее время просушивает 42 здания, включая две городских больницы, одна из них обслуживает не только жителей Орска, но и других населенных пунктов. Наше региональное отделение в Оренбурге также предоставляет пострадавшим гуманитарную помощь и психосоциальную поддержку», – отметил председатель РКК Павел Савчук.

По словам директора департамента РКК по реагированию на ЧС Алексея Пикуля, «уже полностью просушены 3 дома, и просушка продолжается», говорится в сообщении на сайте организации.

«Для оказания этой помощи мы закупили и привезли с собой 100 тепловых пушек и 50 генераторов – сейчас это крайне необходимые вещи. Мы работаем в тесной связке с администрацией региона, чтобы охватить максимум людей своей помощью и поддержкой. Просушка больниц – крайне важная и сложная работа, ведь в них проходит лечение множество людей, в том числе и из других городов области. На решение этой задачи уходит больше времени, так как мы имеем дело с большей площадью подвалов больниц, которые были затоплены», – сказал Пикуль.

Кроме того, пострадавшие продолжают получать гуманитарную и психологическую помощь. На данный момент команда РКК выдала нуждающимся 5 000 ваучеров на покупку детской и взрослой одежды, 1 тыс. продуктовых и 1 тыс. гигиенических наборов.

Также среди пострадавших от наводнения были распределены 155 тонн питьевой воды, 14,2 тонны детского питания и 1100 постельных принадлежностей: кроватей, подушек и матрасов. Команда РКК продолжает оказывать нуждающимся и психосоциальную поддержку. Более 140 человек посетили индивидуальные сессии с психологами, а 7 человек приняли участие в групповой терапии.

Оренбургское региональное отделение РКК также ведет сбор средств для помощи пострадавшим. На данный момент собрано более 62 млн рублей для оказания поддержки семьям, пострадавшим в результате стихийного бедствия. Эти средства направляются на адресную помощь и поддержку наиболее уязвимых категорий пострадавших в результате стихийного бедствия. Кроме того, средства идут на организацию доставки и выдачи гуманитарной помощи, дооборудование пунктов временного размещения (ПВР) и долговременного размещения. В частности, в ПВР были доставлены 4860 единиц бытовой химии, 16 телевизоров и 16 микроволновок.