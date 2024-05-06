Названа дата встречи Путина с Пашиняном

Ушаков: Встреча Путина с Пашиняном состоится 8 мая

Tекст: Вера Басилая

Ушаков отметил, что на следующий день после инаугурации президента России Путин проведет юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, после которого состоится встреча с Николом Пашиняном, передает ТАСС.

По словам помощника президента, встреча Путина с армянским премьером будет содержательной, с большим числом вопросов для обсуждения. Кроме того, ожидается, что состоится традиционный дружеский обед для лидеров стран СНГ.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян признал, что в отношениях Еревана и Москвы есть некоторые проблемы. Глава МИД Сергей Лавров назвал «наглыми» и «беспардонными» действия США и ЕС, направленные на отрыв Армении от сотрудничества с Россией.