Первым в топку экономической войны с КНР американцы бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может быть недостаточно для того, чтобы страны ЕС предали гегемона.0 комментариев
Названа дата встречи Путина с Пашиняном
Ушаков: Встреча Путина с Пашиняном состоится 8 мая
Президент России Владимир Путин проведет 8 мая встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вопросов для обсуждения много, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Ушаков отметил, что на следующий день после инаугурации президента России Путин проведет юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, после которого состоится встреча с Николом Пашиняном, передает ТАСС.
По словам помощника президента, встреча Путина с армянским премьером будет содержательной, с большим числом вопросов для обсуждения. Кроме того, ожидается, что состоится традиционный дружеский обед для лидеров стран СНГ.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян признал, что в отношениях Еревана и Москвы есть некоторые проблемы. Глава МИД Сергей Лавров назвал «наглыми» и «беспардонными» действия США и ЕС, направленные на отрыв Армении от сотрудничества с Россией.