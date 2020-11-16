Полуфиналисты «Цифрового прорыва» представили решения для цифровизации СЗФО Волонтеры-медики раскритиковали сторонников Навального за нападки на врачей Главу Волгодонска заподозрили в хищении 16 млн рублей 16 ноября 2020, 14:59 Текст: Абдулла Шакиров

В Волгодонске возбудили уголовное дело в отношении главы администрации города Виктора Мельникова. Чиновника подозревают в подстрекательстве к совершению преступления при исполнении дорожных контрактов, ущерб от которого составил 16 млн рублей, передает ТАСС. Ранее депутата законодательного собрания Ростовской области задержали по делу о хищении природного газа на 44 млн рублей.

