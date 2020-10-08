Ростовского депутата заподозрили в хищениях газа на 44 млн рублей

Депутата законодательного собрания Ростовской области задержали по делу о хищении природного газа на 44 млн рублей, сообщает региональное следственное управление СК.

«По версии следствия, руководитель коммерческой организации, являясь в соответствии с заключенным договором поставки газа, потребителем и плательщиком за поставленную продукцию, вступил с неустановленными в настоящее время лицами в предварительный сговор, направленный на тайное хищение природного газа из газопровода», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава компании также является депутатом регионального парламента, отметили в СК.

Подозреваемые при помощи компьютерной программы каждый месяц вносили изменения в приборы учета потребляемого газа, снижая объемы фактически поставляемой продукции на предприятие депутата.

«По предварительным данным за период с 2016 по 2020 год подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение природного газа на общую сумму более 44 млн рублей», – уточнили в СК.

Депутата задержали, решается вопрос о мере пресечения для него. Оперативно-розыскные мероприятия по делу проводились сотрудниками УФСБ по Ростовской области.

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