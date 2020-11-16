Стали известны подробности полета российской актрисы на МКС

Вместе с российской актрисой в 2021 году может отправиться еще один турист.

Проект программы ракетно-космической корпорации «Энергия» предполагает отправку в октябре 2021 года на 12 суток экипажа из трех человек: космонавта Антона Шкаплерова и двух участников космического полета, передает РИА «Новости».

Отмечается, что актриса и второй участник полета вернутся на Землю с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18». Сам Новицкий вместе с космонавтами-новичками Петром Дубровым и Сергеем Корсаковым прибудут на МКС в начале апреля 2021 года. Уточняется, что космонавты-новички пробудут на станции год, в то время как смена Новицкого продлится шесть месяцев. В пресс-службе «Роскосмоса» рассказали, что состав экипажей на 2021 год еще не утвержден, говорится в сообщении.

По словам члена общественной организации «Федерация космонавтики России» Александра Хохлова, вторым участником может стать режиссер, оператор или актриса. Он сказал, что есть несколько вариантов: две актрисы из фильма «Вызов», актриса и режиссер Клим Шипенко, актриса и актер, актриса и кинооператор.

«Первый канал» и «Роскосмос» планируют снять художественный фильм в космосе под названием «Вызов».

Ранее сообщалось, российский космонавт впервые сможет полететь на МКС на новом американском корабле Crew Dragon Илона Маска следующим летом.