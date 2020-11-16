Путин поддержал разработку нацпроекта в сфере туризма

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что президент Владимир Путин поддержал идею разработки нацпроекта в сфере развития туризма.

«Президент поддержал разработку национального проекта в сфере туризма и индустрии гостеприимства», – сказал Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами. Он назвал развитие внутреннего туризма одним из самых важных вопросов.

Премьер подчеркнул, что сейчас для отрасли сложилась непростая ситуация.

«Не все туроператоры, гостиницы, музеи и выставочные залы работают, но развитие внутреннего туризма остается одним из приоритетов правительства», – сказал он, напомнив, что в отрасли заняты миллионы людей.

По мнению Мишустина, важно не просто сохранить туриндустрию в стране, а активно развивать ее, чтобы занятые в туристической отрасли люди могли помочь путешественникам со всего мира увидеть Россию во всей ее красе.

«Эта отрасль дает и возможность экономического роста в регионах, исторических городах, сельских территориях, создает новые рабочие места, в том числе и в малом и среднем бизнесе, стимулирует развитие более 50 смежных отраслей, поэтому сейчас важно уделить особое внимание подготовке национального проекта по развитию внутреннего туризма», – приводит слова Мишустина ТАСС.

Между тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на оперативном совещании главы правительства, заявил: «Я считаю важным сделать все, чтобы можно было запустить мероприятия нацпроекта к грядущему летнему туристическому сезону».

На прошлой неделе президент Владимир Путин отметил рост популярности внутреннего туризма в России.

Между тем в ноябре стало известно, что московские туроператоры сократили штат на 80%.

В августе в России стартовала программа путешествий с кэшбэком в России. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.