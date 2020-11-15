В Госдуме предложили создать международную платформу по деоккупации Украины

Необходимо создать международную платформу по деоккупации Украины от внешнего управления, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя идею Киева провести в 2021 году саммит так называемой «Крымской платформы» для обсуждения вопроса «возвращения» полуострова в состав Украины.

«Киевские власти вынашивают идею о проведении некого крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деокупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти», – сказал Шеремет РИА «Новости».

Он заявил, что Украина после распада СССР так и не смогла стать полноценным самостоятельным государством.

«К сожалению, Украину сегодня используют западные заокеанские силы для противостояния с Россией. Они превратили Украину и ее многомилионный народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов, но самое возмутительное здесь то, что нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала», – отметил Шеремет.

При этом депутат подчеркнул, что народ Украины заслуживает, чтобы к руководству пришли действительно патриотически настроенные люди, которые понимают важность дружеских отношений с Россией и неразрывность многовековых исторических связей между двумя государствами.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что американская сторона готова поддержать Украину в вопросе формирования проекта «Крымская платформа», который Киев планирует создать для «возвращения» полуострова.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.