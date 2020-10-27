Украина заявила о готовности США поддержать стратегию по «возврату» Крыма

Американская сторона готова поддержать Украину в вопросе формирования проекта «Крымская платформа», который Киев планирует создать для «возвращения» полуострова, заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

Квин заявила о готовности сотрудничать с Киевом в этом вопросе, позиция США по Крыму остается «твердой и неизменной», сообщается на сайте украинского МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС готов быть вовлеченным в работу в рамках так называемой платформы по Крыму – международной площадки для обсуждения крымской тематики. Также он заявил, что Турция и Украина могут совместными усилиями изменить ситуацию в Черном море и Крыму в свою пользу.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.