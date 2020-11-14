Депутат Госдумы разъяснил, каких людей следует считать иностранными агентами

Люди, которые работают против интересов страны, влияют на формирование общественного мнения в интересах и при финансовой поддержке других стран, должны считаться иностранными агентами, – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Саблин, комментируя обращение Общественной палаты в Минюст усилить контроль за иностранным финансированием НКО и ассоциированных с ними физлиц.

«У нас действительно безграничное терпение и безграничная свобода слова. Мало найдется стран, где можно открыто работать против интересов – не скажу Родины, в данном случае скорее страны проживания. И учитывая, что наши либералы без устали призывают нас равняться на опыт так называемых цивилизованных стран, можно в данном случае согласиться и назвать вещи своими именами», – заявил Саблин газете ВЗГЛЯД.

«Если человек работает против интересов страны, пытается влиять на формирование общественного мнения в интересах и при финансовой поддержке других стран, его деятельность должна быть прозрачной для нас и четко промаркированной. Такой человек является иностранным агентом», – подчеркнул депутат.

Напомним, рабочая группа Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в Сети обратилась в Минюст с просьбой подготовить поправки в законы для усиления контроля за иностранным финансированием НКО.



В обращении говорится о существовании лакун в российском законодательстве в сфере регулирования деятельности HKO и общественных объединений, позволяющий уйти от государственного контроля за иностранным финансированием. В частности, это использование сетевых форматов работы‚ деятельность общественных объединений без государственной регистрации и «фактическое участие физических лиц в реализации проектов HKO – иностранных агентов при отсутствии какого-либо публичного декларирования данных фактов».