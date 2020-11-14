Первый корабль с комплексом «Панцирь-М» прошел госиспытания

Первый корабль с зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» прошел испытания, сообщил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

«Государственные испытания малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово» успешно завершены. Малый ракетный корабль «Одинцово» – это первый надводный корабль, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М». Испытания морского варианта комплекса завершены. Все заложенные при проектировании корабля характеристики подтверждены в ходе ходовых и государственных испытаний МРК «Одинцово», – цитирует Евменова РИА «Новости».

«Одинцово» войдет в состав флота в конце ноября, на данный момент экипаж корабля и завод «Пелла» готовят корабль к подъему на нем Андреевского флага.

В июле Евменов сообщал, что состав Балтийского флота в ближнесрочной перспективе пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800, построенных на предприятии «Пелла». Четыре из них будут нести на своем борту морской вариант комплекса «Панцирь».

Всего планируется построить 18 кораблей проекта 22800. Их оснастят новейшими системами навигации и вооружений, в том числе ракетными комплексами «Калибр-НК» и «Оникс».