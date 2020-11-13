Немецкий создатель вакцины от COVID-19 опроверг сообщения о кибератаке

Занимающаяся разработкой вакцины от COVID-19 немецкая фирма BioNTech опровергла сообщения о хакерской атаке на серверы предприятия, сообщило издание Spiegel.

«Компьютерные системы предприятия не были затронуты трояном-шифровальщиком», – приводит «Интерфакс» заявление представителя компании, который прокомментировал утверждение Business Insider о том, что в сентябре BioNTech подверглась атаке хакеров.

Напомним также, в пятницу Microsoft обвинила «российских хакеров» в атаке на крупнейшие фармкомпании и разработчики вакцины в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США.

Кроме того, в июле британский национальный центр кибербезопасности выступил с утверждением, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавируса.

В Кремле подчеркнули, что Россия не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что у России нет необходимости «красть» разработки вакцин в Великобритании, так как фармкомпания AstraZeneca уже передала все наработки России и договорилась с «Р-Фарм» о производстве лекарства.