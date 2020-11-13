Матвиенко заявила о влиянии внедрения народного бюджетирования на доверие к власти

Совет Федерации будет внимательно наблюдать за внедрением в регионах механизма «народного» бюджетирования, который может повысить доверие к власти, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Еще одним направлением по повышению доверия [к органам власти] может стать широкое внедрение народного бюджетирования. Данная модель дает возможность людям самим решать, на что потратить средства местного бюджета, позволяет им напрямую участвовать в улучшении условий жизни в своем городе, районе, поселке», – сказала Матвиенко на заседании научно-экспертного совета, посвященного теме доверия как фактора достижения стратегических целей развития государства, передает ТАСС.

Председатель верхней палаты парламента добавила, что Совфед будет внимательно наблюдать, как этот механизм заработает в регионах и насколько высоко граждане оценят его эффективность.

Она отметила, что считает необходимым более широкое внедрение цифровых инструментов для обратной связи с населением. «Используя профильные интернет-ресурсы, граждане могут участвовать в общественном обсуждении проектов важнейших федеральных законов. А такие платформы, как «Активный гражданин», позволяют оперативно и без лишней волокиты решать вопросы городского развития», – сказала спикер Совфеда.

По ее мнению, доверие к органам власти во многом определяется степенью ее открытости перед обществом, а лучшим примером в этом является президент России Владимир Путин, который находится в постоянном взаимодействии с руководителями регионов и ведомств, представителями гражданского общества, СМИ и обычными гражданами. «Уровень доверия не только формирует общую атмосферу жизни в стране, но и оказывает серьезное влияние на ее экономическое, социальное развитие», – подчеркнула Матвиенко.

В феврале депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект об инициативном или «народном» бюджетировании, который позволит гражданам самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь.