Лукашенко поручил вернуть в вузы отчисленных из-за протестов студентов Лукашенко поручил Генпрокуратуре проконтролировать дело о смерти избитого жителя Минска 13 ноября 2020, 17:41 Текст: Елизавета Булкина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Генпрокуратуре республики взять под «серьезнейший контроль» дело о гибели 31-летнего Романа Бондаренко, который скончался в больнице после избиения в одном из дворов Минска. Президент выразил соболезнования родителям погибшего, передает РИА «Новости». «По решению генерального прокурора дальнейшие процессуальные действия в целях выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко проводит Генеральная прокуратура», – сообщили «БелТА» в пресс-службе ГП Белоруссии. Напомним, Роман Бондаренко вышел во двор вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. По словам очевидцев, произошла потасовка, человек в маске отбросил Бондаренко, тот сильно ударился головой. После этого его задержали и увезли на микроавтобусе. В больницу из Центрального РУВД Минска он поступил с отеком мозга. СК Белоруссии начал проверку по факту смерти избитого жителя Минска.

