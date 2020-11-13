Юрист Ремесло направил запрос в Генпрокуратуру о прячущейся в Британии соратнице Навального

Юрист Илья Ремесло направил в Генпрокуратуру запрос о скрывающейся в Британии соратнице блогера Алексея Навального Марии Певчих.

Ремесло сообщил об этом в Telegram, опубликовав скриншот запроса.

Он напомнил, что, по словам Навального, Певчих якобы «все знали», однако «не было ни единого упоминания в СМИ о ней, не было аккаунтов в соцсетях и даже на сайте ФБК она не была указана».

«Певчих была выведена из тени только после инцидента в Омске, и сейчас Навальный неуклюже пытается показать, что так и было всегда. Навальный явно пытается что-то скрыть в этой истории – например, реальную роль Певчих как куратора Навального», – предположил юрист.

Он отметил, что до сих пор неизвестно, работала ли Певчих в ФБК. СМИ, например, говорят «об отсутствии перечислений в налоговую и фонды страхования по Певчих». Кроме того, в данный момент она «уклоняется от участия в доследственной проверке по инциденту с Навальным, что также наводит на определенные мысли».

Ранее СМИ указали на подозрительную скрытность прячущейся в Британии сторонницы Навального.

Напомним, яд «Новичок», которым якобы отравили блогера, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. СМИ сообщали, что бутылки могла вывезти в Германию Мария Певчих, которая сопровождала его в поездке по Сибири.

При этом в интервью Би-би-си Певчих не говорила о том, кто и как вывез бутылки из гостиничного номера и кто довез их до борта, который увозил Навального в Германию. Затем в Следственном управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу заявили, что службы аэропорта не нашли бутылок с водой у вылетавшей из Новосибирска в Германию спутницы блогера Алексея Навального Марии Певчих.

Юрист Илья Ремесло, говоря о вывозе бутылки, отметил, что бутылки со следами якобы «Новичка» перевозили, но в результате контакта с ними никто не пострадал.

Добавим, что отель в Томске, где останавливался блогер и где позже якобы нашли бутылки со следами яда, проверял на безопасность Роспотребнадзор.

Между тем ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.