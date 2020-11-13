Стала известна сумма, которую вымогали у Дзюбы за интимное видео

От футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы требовали заплатить 5 млн долларов, чтобы скандальный ролик не попал в Сеть, сообщили СМИ.

По информации «Фонтанки», шантажистом является девушка. Ее личность знакома самому Дзюбе и правоохранительным органам. Спортсмен встретился с ней и записал разговор с требованием денег, при этом выплачивать сумму отказался, уточнило издание.

«Во-первых, сумма слишком велика даже для нападающего «Зенита», а во-вторых, не было никаких гарантий, что видео все равно не окажется в публичном доступе. После отказа ролик был опубликован», – говорится в материале.

Отмечается, что в правоохранительные органы футболист обратился неофициально, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Дзюба и телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировали скандал с видеозаписью, появившейся в соцсетях. Поддержать молодого человека решили и пользователи Сети, начав публиковать откровенные фотографии со словами поддержки в адрес футболиста. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи национальной команды.

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил газете ВЗГЛЯД , что у российских футболистов нет положений в контрактах, которые бы накладывали ограничения на интимную жизнь.