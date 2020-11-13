МИД призвал россиян взвешивать риски при поездках за рубеж

МИД на фоне ситуации с COVID рекомендует россиянам тщательно планировать поездки за рубеж, взвешивать все риски, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Захарова заявила, что «в связи с предельно неблагоприятной на сегодня санитарно-эпидемической обстановкой в мире, вновь обращаем внимание наших граждан на необходимость тщательно планировать свои поездки за рубеж, взвешивать все возможные риски, не подвергать ни себя, ни своих близких неоправданному риску», передает РИА «Новости».

«Особенно тревожно и драматично выглядит положение в периметре еврозоны, где стремительная среднесуточная динамика прироста неукоснительно ползет вверх», – добавила она.

Ранее, ссылаясь на международных экспертов, Захарова заявила, что «в ближайшей перспективе изменений к лучшему не просматривается, ... каких-либо обнадеживающих подвижек стоит ожидать, видимо, не ранее будущей весны».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.