ФАС выявила попытки создать картель на рынке сахара России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках масштабной проверки на рынке сахара обнаружила документы, подтверждающие намерение участников отрасли создать картель. Расследование продолжается, первые итоги регулятор рассчитывает подвести в конце текущего или начале следующего года, рассказал начальник управления по борьбе с картелями ведомства Андрей Тенишев.

«Мы нашли документы о том, что планировалось создание картеля. Не буду говорить, между кем и кем – но такие материалы есть. Но заметьте, я сказал «планировалось» – это не значит, что он был создан, что он есть. Но версию о том, были ли реализованы планы наших сахарных заводчиков, сахаропоставщиков, мы сейчас проверяем. Проверяем тщательно», – передает РИА «Новости» слова Тенишева.

Если картель будет доказан, его участникам могут грозить штрафы в размере 15% оборота компании на рынке сахара, а виновным топ-менеджерам – уголовная ответственность. «Понимая значимость проблемы, мы работаем ударными темпами и, думаю, до конца года, может, в начале следующего, подведем уже какие-то результаты», – сказал Тенишев.

По его словам, среди компаний, в отношении которых проводятся проверки – «Русагро», «Продимекс», «Доминант». «Есть вопрос по противодействию внеплановым проверкам ФАС: в отношении компании «Доминант» акт о противодействии составлен», – сказал он.

«Мое мнение, независимо от того, «Доминант» это или иная компания: если компания оказывает противодействие нашей проверке, значит, им есть что скрывать, и мы на верном пути. А мы находим документы, где прямо прописано, кто, как и при каких обстоятельствах должен был в этот картель вступать», – добавил Тенишев.

Ранее в пятницу Тенишев заявил, что рост цен на сахар в России в 2020 году – это отскок после длительного периода падения.