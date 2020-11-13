Российскую вакцину «Спутник V» доставили в Индию

Российская вакцина «Спутник V» прибыла в Индию, сообщили местные СМИ.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на издание New Indian Express, публикующее видео с разгрузкой вакцины из контейнера и перегрузкой ящика с вакциной в кузов грузовика, представитель компании Dr. Reddy's Laboratories подтвердил, что вакцина прибыли в Индию, и сообщил, что клинические испытания также начнутся в ближайшее время.

В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса – компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят испытания разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD, а Институт сыворотки Индии проводит испытания вакцины Covishield.

Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом после США. Согласно последним данным, общее число заболевших в стране превысило 8,7 млн человек. При этом выздоровели более 8,1 млн заболевших, лечение проходят около 484 тыс. человек, погибли более 128 тыс. человек.

Напомним, 19 октября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал договор с фармацевтической компанией Mankind Pharma в Дели о распространении своей вакцины «Спутник V» в Индии.

Ранее генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) дал разрешение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В сентябре РФПИ и индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's договорились о проведении клинических исследований «Спутника V» в Индии. По договору РФПИ обеспечит поставку 100 млн доз вакцины компании Dr. Reddy's.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В сентябре все российские регионы получили первые пробные партии вакцины. В гражданский оборот российская вакцина против коронавируса «Спутник V», как ожидается, поступит 1 января 2021 года.