Цены на нефть снизились на перспективах спроса

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13 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 08:48  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу он не спешит. Почему? Подробности...
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Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России»

Anton Belitsky/Global Look Press
«Справедливая Россия» рискует через год утратить свои позиции. По пессимистичным прогнозам аналитиков, на выборах-2021 эсеры могут взять лишь 5%, то есть рискуют вообще не пройти в Госдуму. При этом в обществе сейчас есть запрос на социальную справедливость и конструктивную левую идеологию. Почему на таком благоприятном фоне партия Миронова слабеет? Подробности...
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В чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной

Немецкая вакцина от коронавируса требует особых условий транспортировки Christian Ohde/imago images/ТАСС
В последние дни западные фармацевты расхваливают успешность испытаний американо-немецкой вакцины от коронавируса. Однако легко убедиться, что у аналогичной российской разработки, вакцины «Спутник V», есть по крайней мере одно существенное преимущество перед западным конкурентом. При этом главная проблема у обеих вакцин будет одна и та же – их производство. Подробности...
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Пять главных загадок Второй карабахской войны

Безвольная сдача Шуши – одна из загадок Второй карабахской войны
Окончание Второй карабахской войны породило множество загадок и конспирологических версий. И действительно, некоторые обстоятельства этого конфликта крайне загадочны, или по крайней мере парадоксальны с точки зрения обычной военной логики. Судя по всему, армянское руководство само спровоцировало политическую катастрофу. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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В Карабахе Россия могла получить двух врагов и союзника на час

Алексей Алешковский, сценарист
Ненависть некоторых людей с обеих сторон армяно-азербайджанского конфликта к России, наверное, можно понять. Но совершенно изумительно читать взрослых людей, которые искренне убеждены, что Россия просто обязана лечь костьми ради защиты их интересов. Подробности...
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С гражданами США обращаются как с дикарями

Максим Соколов, публицист
Чем больше Сияющий город грозит и санкционирует, тем меньше санкций у него остается в запасе, о чем уже и в Вашингтоне говорят открытым текстом. Есть, конечно, приемы на грани горячей войны (или за гранью), но война – это область неизвестности, и кто знает, чем дело кончится? Подробности...
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Игры в демократию закончились

Владимир Можегов, публицист
Ну что ж, государственный переворот в США, целью которого было свержение Дональда Трампа путем тотальной фальсификации выборов, кажется почти завершен. Первым понятным результатом его стала полная дискредитация национальной выборной системы и самой демократии как принципа. Подробности...
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Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

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Вторая карабахская война: итоги

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Цены на нефть снизились на перспективах спроса

    13 ноября 2020, 08:32

    Стоимость нефти в пятницу утром снижается более чем на 1,5% на пессимизме вокруг восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 7.24 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,52%, до 42,87 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,85%, до 40,36 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Рост случаев коронавируса в мире оказывает серьезное давление на спрос на черное золото, поскольку карантинные меры, вводимые странами с целью затормозить распространение вируса, влекут за собой снижение потребления топлива. Так, в четверг минэнерго США опубликовало данные о росте запасов нефти в стране, которые за минувшую неделю неожиданно выросли – на 0,9%, до 488,7 млн баррелей в сутки.

    «Растущее число случаев коронавируса во всем мире усилило опасения по поводу снижения спроса на топливо», – прокомментировал ситуацию Reuters аналитик Fujitomi Co. Кадзухико Сайто.

    Несмотря на появившиеся на текущей неделе новости о успешных испытаниях вакцины от COVID-19, сроки ее массового появления остаются неопределенными, также как и перспективы восстановления спроса до уровней, предшествующих пандемии. В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году, при этом незначительно повысило прогноз по восстановлению спроса в 2021 году.

    Однако при этом аналитики отмечают, что более жесткие карантинные ограничения могут привести к тому, что члены ОПЕК+, могут отказаться от запланированного ослабления ограничений добычи.

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