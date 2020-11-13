Цены на нефть снизились на перспективах спроса

Стоимость нефти в пятницу утром снижается более чем на 1,5% на пессимизме вокруг восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.24 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,52%, до 42,87 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,85%, до 40,36 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рост случаев коронавируса в мире оказывает серьезное давление на спрос на черное золото, поскольку карантинные меры, вводимые странами с целью затормозить распространение вируса, влекут за собой снижение потребления топлива. Так, в четверг минэнерго США опубликовало данные о росте запасов нефти в стране, которые за минувшую неделю неожиданно выросли – на 0,9%, до 488,7 млн баррелей в сутки.

«Растущее число случаев коронавируса во всем мире усилило опасения по поводу снижения спроса на топливо», – прокомментировал ситуацию Reuters аналитик Fujitomi Co. Кадзухико Сайто.

Несмотря на появившиеся на текущей неделе новости о успешных испытаниях вакцины от COVID-19, сроки ее массового появления остаются неопределенными, также как и перспективы восстановления спроса до уровней, предшествующих пандемии. В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году, при этом незначительно повысило прогноз по восстановлению спроса в 2021 году.

Однако при этом аналитики отмечают, что более жесткие карантинные ограничения могут привести к тому, что члены ОПЕК+, могут отказаться от запланированного ослабления ограничений добычи.

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