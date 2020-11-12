Ученые заявили, что климат не спасет даже прекращение выбросов парниковых газов

Ученые заявили, что даже если выбросы парниковых газов сократить до нуля, рост глобальных температур будет продолжаться еще минимум сто лет. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследователи из Норвежской бизнес-школы в Осло Йорген Рандерс и Ульрих Голуке разработали собственную модель климатических изменений, охватывающую период с 1850 года до наших дней, и на основе результатов моделирования сделали прогноз изменения глобальных температур и повышения уровня моря до 2500 года, передает РИА «Новости».

Результаты моделирования показывают, что если антропогенные выбросы парниковых газов достигнут пика в 2030-х годах и упадут до нуля к 2100 году – а это самый благоприятный сценарий, — глобальные температуры к 2500 году все равно будут на три градуса больше, а уровень моря на два с половиной метра выше, чем в 1850 году.

По данным ученных, если выбросы парниковых газов сократить до нуля прямо сейчас, глобальные температуры будут продолжать расти еще примерно в течение ста лет из-за инерционности глобальной климатической системы и самоподдерживающегося таяния арктических льдов и вечной мерзлоты.

Авторы исследования утверждают, что существуют три важных природных причины, которые не позволят быстро переломить тенденцию глобального потепления: 1) снижение земного альбедо из-за сокращения площади льдов; 2) увеличение содержания водяного пара в атмосфере, связанное с ростом температур; 3) рост содержания парниковых газов в атмосфере в связи с эмиссией углерода при деградации вечной мерзлоты.

Все три процесса обладают петлей положительной обратной связи, а это значит, что их легче запустить, чем остановить. Ученые считают, что старт этим процессам был дан в 1950-х годах, когда начался индустриальный этап развития человечества, а в 1960-1970-х годах уже была пройдена "точка невозврата".

Чтобы предотвратить повышения температуры и уровня моря сейчас, нужно не просто полностью прекратить все выбросы, но и еще ежегодно улавливать из атмосферы не менее 33 гигатонн углекислого газа и каким-то образом его утилизировать или хранить, считают ученые.

Исследователи признают, что их построения значительно проще тех климатических моделей, на результаты которых ориентируется в своих прогнозах Межправительственная группа экспертов по изменению климата – международная организация, созданная для оценки риска глобального изменения климата, вызванного техногенными факторами. Но в ней учтены все основные факторы, влияющие на климат и, что самое главное, механизмы обратной связи между ними. Поэтому авторы призывают изучить результаты более внимательно и при необходимости проверить их на альтернативных моделях.

Ученые подчеркнули, что они не призывают к бездействию, а наоборот, указывают на то, что ситуация, по-видимому, намного серьезнее, чем считалось до сих пор. Авторы отметили, что климатические изменения уже дают о себе знать в виде засух, ураганов и пожаров, охватывающих большинство районов мира. И если ничего не предпринимать, ситуация будет с каждым годом только ухудшаться.

Ранее ученые выяснили, что за последние 10 млрд лет температура галактик выросла в десять раз.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД