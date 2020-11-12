В московских школах отменили ноябрьские каникулы

Каникул в ноябре в столичных школах не будет, поскольку в октябре каникулы были двухнедельными и прошли во всех школах одновременно, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

«В связи с эпидемиологической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе. После осенних каникул следуют зимние», – сообщили РИА «Новости» в департаменте.

Ранее по решению мэра Москвы осенние каникулы прошли во всех школах столицы одновременно с 5 по 18 октября. После этого с 19 октября ученики 1–5-х классов вернулись к очному обучению в школах, а ученики 6–11-х классов продолжили обучение в дистанционном формате до 22 ноября.

Собянин заявлял, что в столице после перевода старших классов на удаленную учебу вдвое снизилось число выявленных случаев коронавируса у детей. Он также сообщил, что власти столицы не собираются держать школьников на удаленной учебе месяцами, при первой возможности старшеклассников вернут в школы, чтобы они получали полноценное образование.