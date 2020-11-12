Додон припомнил Санду ее антироссийские высказывания

Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду называла Россию агрессором и врагом, заявил действующий глава молдавского государства Игорь Додон.

«Как она сможет договориться об открытии для нас российского рынка? Это чревато большими потерями для нашей экономики. Что будут делать сельхозпроизводители? Ведь Европа не купит наши товары», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на REN Moldova.

Додон напомнил, что Молдавия едва не потеряла российский рынок, когда власти сраны вели антироссийскую политику. Также Додон сообщил, что до конца ноября рассчитывает получить от России 100–150 тыс. доз вакцин от коронавируса. В первую очередь вакцины получат врачи, учителя и сотрудники пограничной службы. При этом сам Додон также «готов привиться в числе первых, чтобы люди не боялись».

Додон заявил, что «за рубежом некоторые лица организуют бесплатный подвоз граждан на участки в ЕС при условии, что они проголосуют» за Санду. Он подчеркнул, что «это подкуп избирателей», и не исключил, что «поставит под сомнение голосование на определенных участках», если появятся «доказательства подкупа». Сейчас проверяется информация о попытках фальсификации голосования в первом туре – «за рубежом разрешено голосовать по просроченным паспортам, в которых нет сканируемого кода», то есть «люди могли голосовать несколько раз».

Президент сказал, что в случае победы на выборах первую встречу хотел бы провести с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, как и в начале 2017 года. Он отметил, что за четыре года в качестве президента провел восемь встреч с главой непризнанной ПМР. При этом для международных встреч Додон «готов поехать и на Запад, и на Восток, в зависимости от того, какую проблему нужно будет решать в первую очередь».

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Додон сообщил, что инаугурация нового главы государства пройдет после 24 декабря. В случае победы первыми он обещал издать указы, касающиеся «борьбы с пандемией и оказания дополнительной помощи социально уязвимым гражданам».

Напомним, в Молдавии состоялся первый тур президентских выборов. Победила Санду (36,16% голосов) – лидер оппозиционной проевропейской «Партии действия и солидарности». Второе место занял Додон (32,61% ). Они встретятся во втором туре выборов 15 ноября. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что исход выборов в Молдавии зависит от гражданина России Ренато Усатого.