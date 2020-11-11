Пилоты «Победы» поддержали Дзюбу, нарисовав в небе силуэт фаллоса

Летчики авиакомпании «Победа», выполнявшие рейс DP407 Москва – Екатеринбург, траекторией полета нарисовали фаллический символ. В компании предположили, что это может быть в поддержку футболиста Артема Дзюбы.

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», – цитирует сообщение авиакомпании Пятый канал.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Дзюба и телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировали скандал с видеозаписью, появившейся в соцсетях. Поддержать молодого человека решили и пользователи Сети, начав публиковать откровенные фотографии со словами поддержки в адрес футболиста.

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил газете ВЗГЛЯД , что у российских футболистов нет положений в контрактах, которые бы накладывали ограничения на интимную жизнь.