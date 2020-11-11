Благотворительный проект «Мечтай со мной» запустил акцию «Елка желаний»

Взгляд
11 ноября, среда  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Газпром указал полякам на их жадность

Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе Егор Алеев/ТАСС
В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе

Турецких войск на линии разграничения в Карабахе не будет REUTERS/Rodi Said
Сразу после соглашении о прекращении огня в Карабахе Ильхам Алиев заявил о миротворческой миссии в регионе с участием не только России, но и Турции. Но в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении речь шла о вводе в Карабах только российского миротворческого корпуса. При этом Россия и Турция действительно создадут в Азербайджане мониторинговый центр по контролю за прекращением огня. Какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Азербайджан шел по опасному пути, но выиграл

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За какие-то сутки стремительных изменений регион оказался в новой реальности, в которой ему теперь предстоит жить. И главными действующими лицами, и драйверами запущенных процессов оказались Россия и Азербайджан. Подробности...
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По Европе бродит призрак «единого Запада»

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Парадоксально, что при президенте Байдене не Европа может стать более проамериканской, а США превратятся в «более проевропейские». И, учитывая не самую лучшую форму Байдена, у ЕС есть шанс увеличить вес в трансатлантическом тандеме. Подробности...

Распад американской демократии выдают за ее торжество

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все, чем Запад мог хвалиться – свободные и честные выборы, свобода информации, доверие к своим гражданам – быстро разваливается. Это грандиозная трагедия, и происходящее определенно не делает мир лучше. Подробности...
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Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Благотворительный проект «Мечтай со мной» запустил акцию «Елка желаний»

    11 ноября 2020, 13:33

    Текст: Наталья Ануфриева

    Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», в третий раз запускает предновогоднюю акцию «Елка желаний». Ее цель – подарить ощущение праздника людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями.

    Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил, что в минувшем году «в рамках акции «Елка желаний» было исполнено свыше 7,5 тыс. желаний», в 2020 году «заявки на участие мы будем принимать с 16 ноября по 15 декабря текущего года», и с 1 декабря по 28 февраля «партнеры, участники конкурса «Лидеры России» и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

    Уточняется, что присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.

    «Заявки будут распределены по субъектам России и выставлены на площадках партнерских организаций. Помимо государственных учреждений, госкорпораций, коммерческих и некоммерческих организаций, партнером акции может стать любой совершеннолетний россиянин»», – добавил Комиссаров.

    В акции «Елка желаний» могут принять участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (от трех до 17 лет), люди с ограниченными возможностями здоровья (от трех до 17 лет и от 60 лет и старше), дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума (от трех до 17 лет), а также люди с состоянием здоровья, угрожающим жизни (от трех до 17 лет и от 60 лет).

    В рамках акции «Елка желаний» будут исполнены такие материальные желания, как: развивающие материалы и книги; детские игрушки; товары для хобби; одежда и наряды (костюмы); цифровая техника; спортивный инвентарь; музыкальные инструменты.

    Среди нематериальных желаний, которые будут исполнены в рамках благотворительной акции: роль (например, «я хочу стать машинистом поезда»); поездка (например, «я хочу побывать в Москве»); цель (например, «я мечтаю побывать на новогоднем шоу»); встреча (например, «я мечтаю встретиться с кумиром»).

    «Когда я снял шарик с «Елки желаний», то в нем увидел желание, где мальчик хотел набор книг фантастики. Меня до глубины души тронула эта просьба, с одной стороны простая, с другой – искренняя. И в этот момент я понял, что на исполнении одного желания не остановлюсь. И мы вместе с Лидерами России из Ростовской области начали смотреть все желания, которые прислали дети с ограниченными возможностями из нашего региона, хотелось исполнить их все и мы начали их отрабатывать одно за другим. Запомнилось желание, где ребенок хотел личной встречи с Хореном Байрамяном (полузащитник ФК «Ростов»), мы договорились с футболистом и пришли вместе к ребенку. Футболист подарил мальчику мяч. Не важно, какое желание, материальное или нет, при его исполнении невозможно описать радость в глазах детей, каждое желание – настоящее. И этим счастьем ты заряжаешься очень надолго. В этом году в условиях пандемии много людей оказывали помощь тем, кому она сейчас особенно нужна, мы привлечем неравнодушных людей к реализации проекта и вместе сможем исполнить еще больше детских желаний», – отметил Алексей Варяница, Глава регионального исполкома ОНФ в Ростовской области, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России».

    Партнером акции может стать каждый. Частные лица, госкорпорации, коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения – у всех есть возможность подарить частичку волшебства в этот главный для нашей страны зимний праздник. Чтобы стать партнером акции, необходимо заполнить форму на сайте акции елкажеланий.рф.

     «Акция замечательная. Я хочу поблагодарить в первую очередь организаторов за то, что дают возможность сделать доброе дело для конкретного человека, исполнить чью-то мечту.  Желания, которые я срывал с елки, были самые разные. Мне в прошлом году достались желания и от детей, и от пенсионеров. Пенсионерка у нас попросила швейную машинку электрическую с оверлоком. Она обшивает всю семью, старая машинка сломалась, и вот такая просьба была под новый год.  И мы такую машинку ей подарили. В другом случае из одной семьи брат с сестрой попросили у Деда Мороза поездку к морю – ребятам хотелось поплавать с дельфинами. И мы организовали им поездку в Сочи. Еще один ребенок – мальчик с проблемами по зрению мечтал о географической карте по системе Брайля. И эту карту специально для него изготовили на заказ. В этой акции мы будем участвовать третий год подряд. Несмотря на все ограничения с коронавирусом, обязательно найдем доступный формат и проведем ее в этом году году. Должен сказать, что и у себя мы уже два года делаем такую же «Елку желаний» в правительстве. И люди с большим удовольствием на это откликаются. На елке – письма с желаниями ребят из детских домов. В прошлом году все шары с желаниями разобрали за неделю. Очень хороший отклик, отличная акция», – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов

    Также в ноябре планируется завершение акции «Мечты победителей», которая стартовала в марте 2020 года и была приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции было исполнено более 50 желаний ветеранов Великой Отечественной войны, бывших совершеннолетних и несовершеннолетних узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, детей войны, потомков победителей (родственники ветеранов до 18 лет).

    Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от трех до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Идея проекта зародилась из необходимости удовлетворить потребности в положительных эмоциях и новых впечатлениях, в которых нуждаются люди, переносящие длительные медицинские процедуры, и семьи, оказавшиеся из-за этого в трудной жизненной ситуации. «Мечтай со мной» воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам.

    Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус Всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал Президент России, исполнив 5 заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В 2019 и 2020 гг. проект «Мечтай со мной» стал одним из победителей конкурса Фонда Президентских грантов.


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