Благотворительный проект «Мечтай со мной» запустил акцию «Елка желаний»

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», в третий раз запускает предновогоднюю акцию «Елка желаний». Ее цель – подарить ощущение праздника людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил, что в минувшем году «в рамках акции «Елка желаний» было исполнено свыше 7,5 тыс. желаний», в 2020 году «заявки на участие мы будем принимать с 16 ноября по 15 декабря текущего года», и с 1 декабря по 28 февраля «партнеры, участники конкурса «Лидеры России» и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Уточняется, что присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.

«Заявки будут распределены по субъектам России и выставлены на площадках партнерских организаций. Помимо государственных учреждений, госкорпораций, коммерческих и некоммерческих организаций, партнером акции может стать любой совершеннолетний россиянин»», – добавил Комиссаров.

В акции «Елка желаний» могут принять участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (от трех до 17 лет), люди с ограниченными возможностями здоровья (от трех до 17 лет и от 60 лет и старше), дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума (от трех до 17 лет), а также люди с состоянием здоровья, угрожающим жизни (от трех до 17 лет и от 60 лет).

В рамках акции «Елка желаний» будут исполнены такие материальные желания, как: развивающие материалы и книги; детские игрушки; товары для хобби; одежда и наряды (костюмы); цифровая техника; спортивный инвентарь; музыкальные инструменты.

Среди нематериальных желаний, которые будут исполнены в рамках благотворительной акции: роль (например, «я хочу стать машинистом поезда»); поездка (например, «я хочу побывать в Москве»); цель (например, «я мечтаю побывать на новогоднем шоу»); встреча (например, «я мечтаю встретиться с кумиром»).

«Когда я снял шарик с «Елки желаний», то в нем увидел желание, где мальчик хотел набор книг фантастики. Меня до глубины души тронула эта просьба, с одной стороны простая, с другой – искренняя. И в этот момент я понял, что на исполнении одного желания не остановлюсь. И мы вместе с Лидерами России из Ростовской области начали смотреть все желания, которые прислали дети с ограниченными возможностями из нашего региона, хотелось исполнить их все и мы начали их отрабатывать одно за другим. Запомнилось желание, где ребенок хотел личной встречи с Хореном Байрамяном (полузащитник ФК «Ростов»), мы договорились с футболистом и пришли вместе к ребенку. Футболист подарил мальчику мяч. Не важно, какое желание, материальное или нет, при его исполнении невозможно описать радость в глазах детей, каждое желание – настоящее. И этим счастьем ты заряжаешься очень надолго. В этом году в условиях пандемии много людей оказывали помощь тем, кому она сейчас особенно нужна, мы привлечем неравнодушных людей к реализации проекта и вместе сможем исполнить еще больше детских желаний», – отметил Алексей Варяница, Глава регионального исполкома ОНФ в Ростовской области, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России».

Партнером акции может стать каждый. Частные лица, госкорпорации, коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения – у всех есть возможность подарить частичку волшебства в этот главный для нашей страны зимний праздник. Чтобы стать партнером акции, необходимо заполнить форму на сайте акции елкажеланий.рф.

«Акция замечательная. Я хочу поблагодарить в первую очередь организаторов за то, что дают возможность сделать доброе дело для конкретного человека, исполнить чью-то мечту. Желания, которые я срывал с елки, были самые разные. Мне в прошлом году достались желания и от детей, и от пенсионеров. Пенсионерка у нас попросила швейную машинку электрическую с оверлоком. Она обшивает всю семью, старая машинка сломалась, и вот такая просьба была под новый год. И мы такую машинку ей подарили. В другом случае из одной семьи брат с сестрой попросили у Деда Мороза поездку к морю – ребятам хотелось поплавать с дельфинами. И мы организовали им поездку в Сочи. Еще один ребенок – мальчик с проблемами по зрению мечтал о географической карте по системе Брайля. И эту карту специально для него изготовили на заказ. В этой акции мы будем участвовать третий год подряд. Несмотря на все ограничения с коронавирусом, обязательно найдем доступный формат и проведем ее в этом году году. Должен сказать, что и у себя мы уже два года делаем такую же «Елку желаний» в правительстве. И люди с большим удовольствием на это откликаются. На елке – письма с желаниями ребят из детских домов. В прошлом году все шары с желаниями разобрали за неделю. Очень хороший отклик, отличная акция», – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов

Также в ноябре планируется завершение акции «Мечты победителей», которая стартовала в марте 2020 года и была приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции было исполнено более 50 желаний ветеранов Великой Отечественной войны, бывших совершеннолетних и несовершеннолетних узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, детей войны, потомков победителей (родственники ветеранов до 18 лет).

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от трех до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Идея проекта зародилась из необходимости удовлетворить потребности в положительных эмоциях и новых впечатлениях, в которых нуждаются люди, переносящие длительные медицинские процедуры, и семьи, оказавшиеся из-за этого в трудной жизненной ситуации. «Мечтай со мной» воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам.

Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус Всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал Президент России, исполнив 5 заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В 2019 и 2020 гг. проект «Мечтай со мной» стал одним из победителей конкурса Фонда Президентских грантов.