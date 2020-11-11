Россия договорилась с Индией и Бразилией о создании вакцины от COVID-19

У России есть «серьезные договоренности» с Индией и Бразилией по созданию вакцины от коронавируса, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Работа велась как в «пятерочном» формате – коллективно, так мы, разумеется, взаимодействуем со всеми странами, входящими в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), на двусторонней основе по темам создания вакцин, их регистрации, запуска необходимых объемов производства и так далее», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.

По его словам, у российской стороны есть «серьезные договоренности» с Бразилией и Индией на этот счет.

Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджи выразил заинтересованность в организации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что все зарегистрированные российские вакцины от коронавирусной инфекции эффективны и безопасны.