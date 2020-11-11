Впервые с сентября цена барреля Brent превысила 44 доллара

В ходе торгов стоимость барреля нефти Brent росла на 3,82%, свидетельствуют данные лондонской бирже ICE.

Цена январского фьючерса поднималась до 44,02 доллара за баррель, но позднее замедлила рост до 43,99 доллара (плюс 3,75%). Цена WTI поднялась до 42,1 доллара (рост на 3.64%). Brent поднялась выше 44 долларов впервые с начала сентября. Стоимость нефти выросла на фоне публикации отчета минэнерго США, которое понизило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2020 году, передает ТАСС.

Напомним, Международное энергетическое агентство предсказало рост цен на нефть. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что в силу объективных факторов, делать прогноз дальше 2025 года не стоит, но до этих пор цены на нефть действительно будут плавно расти.

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