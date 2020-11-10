В Чехии заявили об агентах спецслужб в российском посольстве в Праге

Чешские спецслужбы сочли угрозой диспропорцию числа сотрудников посольства России в Чехии и сотрудников чешского посольства в Москве, сообщает чешское Czech News Agency.

Число сотрудников российского посольства почти втрое больше, чем число персонала чешской дипмиссии в России, передает ТАСС со ссылкой на Czech News Agency.

При этом, как утверждает чешская контрразведка, в числе российских дипломатов есть агенты спецслужб.

В августе планировалось, что Россия и Чехия начнут консультации по нормализации отношений. Россия выступает за скорейшее проведение консультаций с Чехией по вопросам двусторонней повестки.

В Чехии заявляли об угрозе ухудшения отношений с Россией из-за дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.

До этого отношения между странами также ухудшались из-за скандала вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.