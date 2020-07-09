Москва призвала к скорейшим переговорам с Прагой

Россия выступает за скорейшее проведение консультаций с Чехией по вопросам двусторонней повестки, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Российская сторона с целью урегулирования возникших проблем в двусторонних отношениях (с Чехией) изначально выступила за проведение таких консультаций. Нашему послу в Праге давно даны все необходимые полномочия, о чем партнеры неоднократно официально уведомлялись и мы об этом говорили публично и публично призывали активизировать диалог со стороны Чехии», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, российская сторона подтверждает готовность к диалогу на уровне заместителей глав МИДов стран. Дипломат объяснила, что такая встреча в ближайшее время не может состояться из-за санитарно-эпидемиологической ситуации.

«Именно поэтому мы призываем чешских коллег к скорейшему началу консультаций на уровне уполномоченных наших стран», – сказала Захарова.

Ранее в Чехии заявили об угрозе ухудшения отношений с Россией из-за дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.

При этом чешская сторона выразила заинтересованность в двусторонних консультацией с Россией.