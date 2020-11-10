Ростехнадзор озвучил причины аварии в Норильске

Разлив топлива в Норильске в первой половине 2020 года произошел из-за нарушений при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара, заявил Ростехнадзор.

«Согласно предварительным выводам, авария стала следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации. В результате инженерно-геологических исследований грунтового основания в зоне обрушения выявлены упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара, вследствие чего часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на прилегающих территориях не обнаружены, а эксплуатация аварийного резервуара на ТЭЦ-3 продолжилась без уведомления контролирующих органов.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3. Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». Ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия.