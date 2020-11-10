Пашинян сказал, кто настоял на подписании соглашения по Карабаху

На подписании соглашения по прекращению войны в Нагорном Карабахе настаивала армянская армия, поскольку «ресурс был исчерпан» и возникли проблемы с мобилизацией для продолжения боевых действий, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан», – приводит слова Пашиняна Sputnik Армения.

Также он отметил, что в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны, в целом армия не была готова к ведению боевых действий.

«Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял», – отметил он.

В результате чего, по словам Пашиняна, руководство Армении и непризнанной НКР приняли решение прекратить войну, иначе последствия будут гораздо тяжелее.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.