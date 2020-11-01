На нефтяной шахте в Коми произошел пожар

В уклонном блоке нефтяной шахты №3 предприятия «Яреганефть» в Коми произошел пожар, 82 человека, находившиеся на аварийном участке, поднимаются на поверхность, сообщили в ГУ МЧС по Коми.

«В 20.03 1 ноября от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда Ухты поступило сообщение о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть». Всего на аварийном участке находятся 82 человека, выходят на поверхность», – передает сообщение ведомства ТАСС.

В компании подтвердили факт задымления и уточнили, что всех людей подняли на поверхность.

Ранее двое горняков погибли на шахте «Воркутинская» в Коми после выброса метана в забое.