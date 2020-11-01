В ОБСЕ оценили ход выборов в Грузии

Парламентские выборы в Грузии были конкурентные и прошли с соблюдением всех основных свобод, заявила наблюдатель от Парламентской ассамблеи ОБСЕ Элона Джебреа Хожда.

«Выборы, состоявшиеся накануне в Грузии, были конкурентными, основные свободы в целом соблюдались. ОБСЕ дала выборам в целом положительную оценку, однако некоторые обвиняют в давлении на избирателей правящую партию, что снижает доверие общественности к некоторым аспектам избирательного процесса», – передает слова наблюдателя ТАСС.

В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции «Сила в единстве».

При этом сам Саакашвили заявил, что не заинтересован в должности главы грузинского правительства. Также Саакашвили заявил, что оппозиция добилась безусловной победы на выборах в парламент.

По сосотянию на 12.58 мск правящая партия «Грузинская мечта» оставалась лидером на парламентских выборах по партийным спискам после подсчета голосов с 90,56% участков.