В Москве за сутки умерли 52 пациентов с коронавирусом Приставы приостановили работу почти 2 тыс. организаций в связи с пандемией 1 ноября 2020, 05:21 Текст: Александра Юдина

Судебные приставы в условиях пандемии приостановили работу почти 2 тыс. предприятий и организаций, нарушавших санитарные нормы, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России – главный судебный пристав России Дмитрий Аристов. «Приостановлена деятельность около 2 тыс. организаций, не соблюдавших установленный санитарный режим функционирования», – передает ТАСС его слова. Ранее генпрокурор Игорь Краснов раскрыл, как недобросовестные работодатели в России воспользовались введенным режимом ограничительных мер из-за коронавируса, чтобы не платить сотрудникам зарплату. По его словам, в поле зрения прокуратуры находится и работа центров занятости, государственных трудовых инспекций и службы судебных приставов, а также вопросы соблюдения техники безопасности на производстве. Также сообщалось, что пандемия коронавируса обнажила многие проблемы российского здравоохранения: плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики, дефицит кадров.

