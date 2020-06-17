Генпрокурор заявил о выявленных на фоне коронавируса проблемах здравоохранения России

Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы российского здравоохранения: плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики, дефицит кадров, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор Игорь Краснов.

«Проверки прошлого года показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная… Серьезную проблему составляет значительный дефицит кадров медицинских работников», – сказал Краснов, передает РИА «Новости».

Так, по его словам, в Дагестане, Карелии, Чечне, Астраханской, Вологодской, Калининградской областях и в других регионах закупленное дорогостоящее медицинское оборудование лечебными учреждениями длительное время не использовалось. По всем подобным фактам принимались меры прокурорского реагирования.

«В Курганской области по состоянию на начало 2019 года медицинские организации были укомплектованы врачами всего на 40%, средним медицинским персоналом – на 61%. В текущем году ситуация существенно не улучшилась (42% и 62% соответственно). Такие примеры не редкость. Это и в прежние годы негативно отражалось на своевременности, качестве и доступности медицинской помощи», – добавил генпрокурор.

По его словам, на фоне распространения коронавируса проблемы обнажились еще сильнее. «В связи с этим надзорные планы прокуроров сейчас нацелены на жесткий контроль за деятельностью всех уполномоченных органов в данной сфере, целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на поддержку медицинских работников и в целом модернизацию системы здравоохранения», – подчеркнул Краснов.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что отечественное здравоохранение недополучает финансирование и требует серьезной перестройки и реформирования.