Журналисты восстановили хронологию пребывания Навального в Томске

Перед госпитализацией блогера Алексея Навального и сразу после нее произошло множество неоднозначных событий, сообщается в сюжете программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24». Автор расследования попытался восстановить хронологию происходившего в тот день.

Самолет с Навальным вылетел из Томска в Москву утром 20 августа, но через несколько часов экстренно приземлился в аэропорту Омска, при этом полицейские сообщили о странных событиях, происходивших в тот день, говорится в репортаже «России 24».

«Едва пилот лайнера с внезапно захворавшим пассажиром на борту запросил срочную посадку, в аэропорт Омска пришло анонимное сообщение о «минировании». Позже выяснилось, что оно поступило из Германии», – рассказал автор расследования.

Замглавы управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов уточнил, что анонимное письмо поступило на почту Ленинского райсуда Омска. В письме указывалось, что здания районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков, и аэропорт якобы заминированы. Анонимное сообщение было отправлено с помощью почтового сервиса, чьи серверы расположены в ФРГ.

Борт с Навальным приземлился в омском аэропорту, на безопасности полета сообщение не отразилось. Блогера поместили в «скорую помощь», а в гостиницу в Томске, где до этого ночевал Навальный, пришли его соратники.

«Было очень шумно, достаточно грубо [они себя вели], то есть кричали на весь лобби, что их нужно пустить, что мы отравили блогера. Здесь (в комнате, где ночевал Навальный – прим. ВЗГЛЯД) они начали снимать [на видео], начали говорить, что его тут отравили. Нам нечего скрывать, поэтому мы пошли навстречу и открыли номер», – рассказала управляющая отелем Татьяна Литвинова.

Сторонники блогера опубликовали видеозаписи с осмотром номера, но сделали они это не сразу, а через четыре недели, отмечает автор репортажа. Осмотр проходил в 11.45 по местному времени, такое время показывали часы в опубликованном ролике.

После публикации видео у правоохранителей возникло много вопросов к участникам съемки. Следователи устанавливают, что делали сторонники Навального в его номере, зачем забирали предметы, которые могли бы стать вещественными доказательствами в рамках проверки, в том числе бутылку с водой, сказал Потапов.

Также следователей интересует, каким способом соратники Навального перевозили эти предметы из номера. Правоохранители пытаются узнать эти данные у сотрудников созданного блогером «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), но те отказываются от дачи объяснений по существу, отметил замглавы управления МВД транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Источники телеканала сообщили, что руководить действиями соратников Навального могла его сторонница, 33-летняя жительница Британии Мария Певчих. Видеозапись из номера Навального ей могла понадобиться для некоего отчета.

В репортаже обращается внимание, что сторонников Навального, проводивших «обыск», интересовали бутылки с водой. В номере было три таких бутылки, как и положено по регламенту отеля, они запечатлены на видео.

«Целенаправленно забрали все бутылки в номере, и какие-то еще гигиенические принадлежности», – сказала Литвинова. При этом вещи изымали в перчатках, но других защитных средств они не использовали, указала управляющая отеля. Она отметила, что никаких симптомов отравления у нее и у сотрудников отеля не наблюдалось.

В интервью западным СМИ Мария Певчих сообщила, что бутылки доставляла в Германию для анализа спецбортом, который перевозил Навального из Омска для дальнейшего лечения в ФРГ. В самолет она попала как переводчица, отмечается в репортаже.

В сюжете сообщается, что отель после «отравления» Навального даже не закрыли на карантин, поскольку не было оснований. В случае отравления Скрипалей в Солсбери британские спецслужбы принимали беспрецедентные меры безопасности, напоминает автор.

Одним из первых мест, которое Навальный посетил в Томске, стала городская смотровая площадка. Очевидцы сообщили, что блогер с друзьями выезжал в село Кафтанчиково в Томской области на отдых. «Говорят, на берегу реки Тойм компания развлекалась. Блогер даже залез в воду», – говорится в репортаже.

В Томске Навального сопровождала компания из шести человек, полиция опросила их всех, кроме Марии Певчих. При этом она официально не значилась в составе делегации. «По некоторым данным, она сама отдельно от остальных бронировала и оплачивала номер в отеле Томска», – сообщил автор репортажа.

Изначально Певчих поселили на первом этаже, но она попросила, чтобы ее переселили на второй, ближе к блогеру. В итоге она заняла номер напротив комнаты Навального. Сам блогер пояснял, что Певчих в сибирском турне отвечала за его гардероб. В Новосибирске же, откуда компания приехала в Томск, по некоторым данным, соратники Навального отмечали 33-летие Певчих.

При этом постоянным местом жительства Певчих называют Лондон. Чем именно зарабатывает на жизнь девушка доподлинно неизвестно, отметил канал. При этом она проживает неподалеку от Тауэрского моста. Примечательно, что в доме съемочную группу заверили, что человек с такой фамилией там не живет.

Также у девушки нет известных аккаунтов в соцсетях, есть лишь указание, что она когда-то училась в МГУ и одновременно в Лондонской школе экономики. Также в Сети есть сведения о том, что она якобы проходила курсы базовой подготовки американского спецназа «морские котики». В Россию Певчих прилетает два раза в год, говорится в репортаже. Она останавливается в квартире на Ленинградском проспекте в Москве.

Девушка уклонилась от дачи объяснений правоохранителям в августе и вылетела в Германию, до сегодняшнего дня Певчих не явилась в органы. «Она не отвечает на вопросы следователя о том, зачем и каким именно способом вывозились предметы, взятые сотрудниками ФБК из номера гостиницы в Томске», – сказал замглавы управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов. Он уточнил, что не подтвердилась информация о ее трудоустройстве в ФБК.

Бывший сотрудник ФБК Виталий Серуканов сообщил, что не знает, чем занимается Певчих. «Абсолютно загадочный человек, чьи функции до конца никому, в том числе сотрудникам, фонда непонятны. На моей памяти, она появлялась крайне эпизодически, занималась какой-то скрытой работой и всегда чуралась каких-то больших компаний», – рассказал Серуканов.

В репортаже говорится, что также Певчих беспрепятственно проходила в клинику Charite к Навальному, в самый ближний круг общения блогера.

«Какой смысл это делать «Новичком», единственное отравляющее вещество, которое имеет российский нейминг? Все это скорее напоминает политическую провокацию», – сказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в репортаже. Он отметил, что версия с «отравлением» не состыкуется с тем, что самолет с Навальным экстренно приземлили в Омске, а не отправили в Москву.

Ранее ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

В МВД сообщали, что службы аэропорта не нашли бутылок с водой у вылетавшей из Новосибирска в Германию спутницы блогера Алексея Навального Марии Певчих.

Еще до публикации доклада ОЗХО ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».