Дегтярев провел заседание «народного совета» в Хабаровске

В Хабаровске состоялось первое заседание участников «народного совета», оно прошло на площадке краевого музыкального театра. Около 300 человек пришли задать вопросы и озвучить предложения врио губернатора региона Михаилу Дегтяреву.

В совете будут работать представители всех 17 районов, люди разных поколений, передает «Комсомольская правда». Самой молодой участнице встречи 20 лет, она лидер движения «Волонтеры-медики». Самому опытному члену совета в ноябре исполнится 83 года.

На первом заседании участники совета договорились сформировать стратегию развития региона на ближайшие 20 лет. В частности, речь шла о том, как улучшить жизнь в регионе, а также о том, как развивать экономику, городскую среду, малый бизнес, социальную защиту, законодательство, экологию, строительство, транспорт, медицину, спорт, народный контроль, поддержку ТОСов, защиту прав граждан.

«Наше видение – мы должны сделать край центром притяжения людей и денег со всей страны. Создать условия для того, чтобы Хабаровск стал столичным городом-миллионником. Надо ставить перед собой большие цели. Без этого не будет развития вперед», – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Участникам встречи презентовали систему «Народный выбор». Первый заместитель председателя правительства края – руководитель аппарата губернатора и правительства края Александр Никитин по поручению Михаила Дегтярева рассказал, что это интернет-проект на базе портала «Голос27». С его помощью будут аккумулировать инициативы граждан. Проголосовать за каждую из них может каждый желающий, победившие проекты получат софинансирование из «Народного бюджета». Сейчас система работает в тестовом режиме. К слову, Хабаровский край станет шестым регионом в России, где запустили этот интеллектуальный продукт.

Первый народный совет длился почти четыре часа, Михаилу Дегтяреву задали больше 60 вопросов. Среди участников также были представители районов края, которые отправляли свои вопросы через мессенджеры.

На первом собрании Народного совета решили для начала выбрать оргкомитет, который займется дальнейшей организацией встреч. Члены совета объединятся в комитеты или рабочие группы для работы в конкретных направлениях.

«Сложилось ощущение, что таких форматов раньше в крае не было, и люди это подтвердили», – заключил врио губернатора по итогам мероприятия. Очередное заседание Народного совета запланировали на 28 октября.