Пентагон выделил 600 млн долларов на исследование возможностей связи 5G

Министерство обороны США объявило о выделении гранта в 600 млн долларов на исследования и проведение тестов оборудования связи пятого поколения (5G).

Как следует из заявления, опубликованного на сайте оборонного ведомства, исследования будут направлены на «расширение возможностей министерства в области технологий 5G». В частности, речь идет о тестировании этого формата связи в работе хранилищ данных, а также о применении технологии в осуществлении командования и контроля над вооруженными силами.

Кроме того, в Пентагоне намерены провести исследования относительно применения связи 5G и технологий дополненной реальности в планировании и проведении подготовки к тем или иным заданиям, передает ТАСС.

Как указывается в заявлении Пентагона, технологии 5G усилят «боевые возможности, а также повысят конкурентоспособность США в этой ключевой сфере».

По данным американского оборонного ведомства, соответствующие испытания будут проходить на пяти военных базах в штатах Юта, Вашингтон, Джорджия, Калифорния и Невада. Средства будут распределены между 14 компаниями, предоставляющими услуги в области технологий 5G, в том числе операторами связи и разработчиками оборудования.

В сентябре Ростех представил разработанный отечественными специалистами образец российской базовой станции мобильной сети связи пятого поколения 5G.

Также в конце августа сообщалось, что АО «РТИ», разработчик и производитель высокотехнологичной продукции, планирует локализовать в России производство оборудования для сетей 5G.