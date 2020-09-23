Ростех показал опытный образец российской станции 5G

Ростех представил разработанный отечественными специалистами образец российской базовой станции мобильной сети связи пятого поколения 5G, сообщили в госкорпорации.

«Стенд с функциональным макетом базовой станции состоит из трех частей: радиопередающего модуля, модуля цифровой обработки, ядра мобильной сети (5GC). Макет базовой станции работает в режиме Stand Alone, позволяющим реализовать полную функциональность сети 5G», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

Как отметил глава Ростеха Сергей Чемезов, госкорпорация станет координатором производственной кооперации разработчиков и производителей оборудования 5G в России.

«Представленный на ЦИПР-2020 образец является российской разработкой. Он совместим с оборудованием любого производителя из любой страны, если оно также работает в соответствии с международными стандартами», – сказал Чемезов.

Макет базовой станции, реализующий функционал, необходимый оператору связи для построения мобильной сети, разработан отечественными специалистами при участии НПК «Криптонит». Презентация состоялась в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Инвестиции в разработку и наладку производства линейки оборудования для строительства сетей связи 5G должны составить около 40 млрд рублей.

«Разработка опытного образца российской базовой станции говорит о том, что у России есть шанс выйти на мировой рынок оборудования связи для 5G и занять на нем свое место. Однако разработка коммерческого оборудования и строительство полноценной 5G-сети в России потребует годы работ, десятков миллиардов рублей и плотной кооперации всех производителей», – отметил директор по особым поручения Ростеха и сопредседатель Архитектурного совета по развитию 5G в России Василий Бровко.

Сейчас разработкой российской базовой станции 5G также занимаются в исследовательском центре «Глобальные беспроводные системы связи», сообщали ранее в АНО «Цифровая экономика». В ноябре компания планирует начать тестирование макета базовой станции. Ее создание целиком запланировано на 2021-2022 гг., а в 2023 г. планируется запуск в производство.

Напомним, в конце августа сообщалось, что АО «РТИ», разработчик и производитель высокотехнологичной продукции, планирует локализовать в России производство оборудования для сетей 5G.