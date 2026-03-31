Axios подсчитал, сколько раз Трамп говорил о конце войны с Ираном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США уже 12 раз публично намекал на скорое завершение войны с Ираном, подсчитал Axios.

В последнем своем заявлении он пообещал «уничтожить энергетическую и водную инфраструктуру» Ирана, если соглашение о прекращении конфликта так и не будет достигнуто. По его словам, если Ормузский пролив не будет «немедленно открыт для бизнеса», американская армия нанесет удары по критическим объектам.

Сейчас война США с Ираном длится уже пятую неделю, что превышает исходные сроки, обозначенные Трампом – четыре-пять недель. В регион направлены 50 тыс. военных, однако никаких признаков скорого завершения операции пока нет. При этом, среди обсуждаемых сценариев есть высадка на острове Харк и рейды на объекты по обогащению урана в Иране.

Официальные лица Белого дома заявляют, что войска близки к выполнению главных задач операции Epic Fury. Как заявила пресс-секретарь Каролина Левитт, «мы очень близки к достижению основных целей операции, и военная миссия продолжается без перебоев». По словам госсекретаря Марко Рубио, все задачи выполняются с опережением графика и могут быть завершены в течение нескольких недель.

Сам американский лидер в разные дни делал противоречивые заявления – от утверждений о полном разгроме Ирана и быстрой победе до необходимости «довести дело до конца». В ряде выступлений он подчеркивал, что окончательное решение о прекращении конфликта будет зависеть от его личной воли и позиций его администрации.

Американский президент также неоднократно подчеркивал уникальность своего подхода к конфликту, заявляя, что никто другой не смог бы добиться таких успехов. Он отмечал, что американская армия уже опережает намеченный график, но в случае необходимости США способны продолжать операцию сколько потребуется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в последние дни глава Булого дома заявил своим коллегам, что хочет избежать затяжной войны с Ираном и надеется завершить конфликт в ближайшие недели.

Президент США заявил, он готов завершить военную кампанию против Ирана, а Ормузский пролив при этом может оставаться преимущественно закрытым.

После трех недель войны администрация США начала предварительные обсуждения мирных переговоров с Ираном и следующего этапа операции.