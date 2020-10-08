Россиянам посоветовали остаться дома на выходные

Россиянам рекомендуется провести предстоящие выходные дома, чтобы не допустить распространения коронавируса, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно», – передает «Интерфакс» его слова.

Кузнецов добавил, что в некоторых регионах отмечен рост заболеваемости COVID-19.

Напомним, согласно данным департамента здравоохранения Москвы, анализ данных больных, умерших от коронавируса, показал, что в группе риска находятся люди старше 60 лет и больные сахарным диабетом. Человек в почтенном возрасте, с избыточным весом и диабетом тяжелее переносит гипоксию, физические нагрузки, более восприимчив к инфекциям.

Кроме того, инфекционист Николай Малышев заявил, что новая коронавирусная инфекция таит в себе много неожиданностей, и новый воспалительный синдром MIS-A, предположительно с ним связанный, может оказаться не единственным последствием COVID-19.

Как заявил преcс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле статистику по коронавирусу считают поводом для серьезной обеспокоенности. Он добавил, что, если не будут соблюдаться меры профилактики, то цифры будут расти еще быстрее, и тогда руководителям регионов придется думать о том, как эту динамику выправлять.

За минувшие сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

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