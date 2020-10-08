Кремль оценил ситуацию с коронавирусом в России

В Кремле считают статистику по коронавирусу поводом для серьезной обеспокоенности, заявил преcс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, и вы знаете, что регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии. Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное – является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Представитель Кремля добавил, что если не будут соблюдаться меры профилактики, то цифры будут расти еще быстрее, и тогда руководителям регионов придется думать о том, как эту динамику выправлять.

Песков подчеркнул, что сегодняшняя система здравоохранения позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы.

При этом он добавил, что подъем заболеваемости в регионах не является поводом для лишения губернаторов особых полномочий, передает ТАСС.

«Ну, ситуация на местах лучше видна именно в этих регионах», – сказал Песков.

Ранее начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что власти Москвы не рассматривают возвращение пропускного режима в столице, существующих мер безопасности должно быть достаточно.

За минувшие сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

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