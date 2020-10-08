Посол Грузии в Дании попал в скандал из-за грузино-азербайджанской границы Грузия задолжала России больше всех остальных стран 8 октября 2020, 18:14 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Внешний долг Грузии составляет 6,758 млрд долларов. Кроме международных финансовых институтов, Грузия имеет долги перед государствами, и самый крупный – перед Россией, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Долг Грузии перед Россией, по данным грузинской телекомпании «Палитра», составляет 132 млн долларов. Австрии Грузия задолжала 58 млн долларов, Америке – 52 млн. В пятерку стран, которым больше всего должна Грузия, входят также Турция (33) и Казахстан (30). Напомним, что после 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях