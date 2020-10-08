Началась регистрация на студенческую олимпиаду «Я – профессионал»

Организаторы олимпиады «Я – профессионал» в четверг в Москве объявили о начале регистрации на четвертый сезон проекта, студенты смогут попробовать себя в 72 направлениях, от филологии, до освоения космоса.

Олимпиада «Я – профессионал» - один из флагманских проектов платформы «Россия - страна возможностей», реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

8 октября состоялась пресс-конференция, посвященная старту регистрации на четвертый сезон всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко поприветствовал участников мероприятия и зрителей трансляции.

«Я обращаюсь не только к студентам, но и к вузам. Так же, как студенты могут пройти конкурсный отбор и победить, вузы могут подать заявку, пройти соответствующие процедуры и стать партнером олимпиады у себя в регионе. Хочу сказать и работодателям: да, сегодня есть сложности для бизнеса. Но ничего важнее, чем квалифицированные кадры, для повышения конкурентоспособности нет и не будет. Кто в это вкладывается, выиграет и завтра, и послезавтра. Это возможность для всех, она открывается сегодня со стартом олимпиады», – отметил Сергей Кириенко.

В 2020–2021 учебном году олимпиада проводится по широкому кругу дисциплин – от агрономии до освоения космоса. Перечень направлений обновляется каждый год с учетом обратной связи от студентов и изменений на рынке труда. Руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара рассказала, что ждет участников в новом сезоне и как проект подстраивается под новые онлайн-реалии.

«В четвертом сезоне мы традиционно растем. Количество олимпиадных направлений увеличилось с 68 до 72, а число вузов-организаторов возросло с 26 до 28. Изменения в перечень направлений были внесены по результатам ежегодного аудита. Среди новых дисциплин – авиастроение, гостиничное дело, ветеринария и зоотехния и другие специальности, запрос на которые мы увидели со стороны участников. Очередной виток роста олимпиады «Я – профессионал» стал возможен благодаря интересу и вниманию к проекту со стороны и студенческого сообщества, и российских вузов, и крупных работодателей – отраслевых лидеров страны, – сказала Валерия Касамара. – Проект изначально был готов к онлайн-форматам. И в этом сезоне мы очень быстро адаптируемся под реалии эпидемиологической обстановки в стране. Значительная доля взаимодействия с участниками будет происходить онлайн».

В четвертом сезоне олимпиады в число вузов-организаторов впервые вошли Московский авиационный институт, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Башкирский государственный университет.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что олимпиада «Я – профессионал» включает не только соревнования студентов, но и образовательные инициативы. «27 ноября начнется отборочный онлайн-этап состязаний. Все задания участники будут выполнять дистанционно. Все они обязательно получат пользу для будущей карьеры, даже если не войдут в число дипломантов. В 2020-2021 учебном году мы снова проведем около 20 образовательных школ. Но из-за возможных ограничений, связанных с пандемией, перенесем их на лето – более теплое время года. Новые летние школы охватят разные сферы: медицину, педагогику, атомную промышленность, экономику, финансы и кредит и многое другое. Мы видим большие преимущества олимпиады в том, что она не ограничивается соревнованиями. Она также включает образовательные элементы и нетворкинг, способствует формированию сообществ молодых специалистов», – рассказал Алексей Комиссаров.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что олимпиада способствует развитию российских вузов. «Я – профессионал» – это фактически срез университетских знаний, демонстрирующий качество подготовки в российских вузах. Олимпиада инициирует здоровую конкуренцию университетов, подталкивает их к модернизации образовательных программ и к совместной работе с представителями профильных компаний. Из 28 вузов-организаторов олимпиады девять университетов представляют различные российские регионы: Томскую, Тюменскую, Новосибирскую, Свердловскую, Самарскую и Нижегородскую области, Республику Башкортостан и Приморский край», – сказал Валерий Фальков.

К пресс-конференции в дистанционном формате присоединился Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Он отметил, что даже в условиях коронавируса и связанных с ним ограничений эффективность олимпиады «Я - профессионал» не снижается.

«Говоря о новом сезоне олимпиады, мы настроены весьма оптимистично. Проект быстро реагирует на изменения в стране и мире, при этом остается прозрачным, понятным и предсказуемым инструментом, который позволяет талантливым молодым специалистам заявить о себе. В 2020–2021 учебном году курс на интеграцию образовательной и профессиональной сфер продолжится. Дни открытых дверей, карьерные консультации, стажировки – все это вместе обеспечивает дипломантам олимпиады «Я – профессионал» практически «бесшовный» переход от учебы к работе. Я полагаю, что за таким подходом будущее, поэтому Российский союз промышленников и предпринимателей будет работать над его развитием в партнерстве с олимпиадой», – сказал Александр Шохин.

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказал, что вузы должны быть заинтересованы в подготовке студентов, которые займут призовые места на олимпиаде, так как это показатель эффективности для образовательных организаций высшего образования.

«Участие в олимпиаде и победа в ней, поступление в магистратуру победителей в том числе из других вузов – очень важные бенчмарки, которые должны мотивировать не только студентов, но ректоров, деканов и профессорское сообщество. Сейчас мы оцениваем качество вузов почти исключительно по качеству приема, по среднему баллу поступивших в бакалавриат. Но ведь вуз несколько лет работает со своими студентами, формирует их способности, их компетенции. Олимпиада «Я – профи» – это возможность для вузов заявить о себе, показать, каких профессионалов каждый университет подготовил, в том числе из абитуриентов с не самыми высокими баллами ЕГЭ. Вузам надо относиться к «Я – профи» как к «своей» олимпиаде, формировать команды, даже дополнительно готовить мотивированных студентов», – отметил Ярослав Кузьминов.

Также на открытии четвертого сезона олимпиады «Я – профессионал» по видеоконференцсвязи выступили дипломанты прошлых лет. Они поделились положительными впечатлениями от проекта, рассказали о своих успехах на олимпиаде и о том, как победа помогла им в карьере и научной работе.

Дипломантка направления «Стоматология» Виктория Морозова учится в первом МГМУ имени Сеченова. Девушка считает, что олимпиада «Я – профессионал» – это отличная возможность опробовать знания на практике и получить независимую оценку своих компетенций. Отабек Арзыкулов – дипломант олимпиады по направлениям «Нефтегазовое дело» и «Журналистика». Сегодня он учится в аспирантуре ТюмГУ, продолжает активно участвовать в профессиональных конкурсах и пишет научные статьи. Вадим Спиридонов – дипломант олимпиады по направлениям «Информационная и кибербезопасность», «Бизнес-информатика» и «Программная инженерия», студент 6-го курса МГУ имени Невельского. Победив в олимпиаде, Вадим получил стажировку в санкт-петербургском офисе Сбербанке по направлению информационной безопасности. Также молодой человек принял участие в программе «Наставничество», где его наставником стал полуфиналист конкурса «Лидеры России» Радислав Кутлов.

Встречу завершила генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина. «Яндекс» четвертый год подряд выступает техническим партнером олимпиады «Я – профессионал».

«Цель олимпиады «Я – профессионал» – улучшить образовательные возможности и дать успешный старт карьере лучших студентов по всей России. Сегодня можно с уверенностью сказать, что эта цель выполняется. Олимпиада стала хорошим социальным лифтом, полезным инструментом развития человеческого потенциала России», – рассказала Елена Бунина.

До 24 ноября российские студенты могут зарегистрироваться для участия в олимпиаде «Я – профессионал» на официальном сайте проекта. 27 ноября начнется отборочный онлайн-этап состязаний. Так как отбор проходит дистанционно, участники могут выполнять задания в любом месте, в комфортной для них обстановке – для этого понадобится только ноутбук и доступ в интернет.

Студенты, успешно выполнившие задания онлайн-отбора, получат приглашения на заключительный этап. Он состоится с середины февраля по конец апреля 2021 года. Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я – профессионал» станут известны в мае 2021 года. В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады получат также денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

Организаторами олимпиады выступают: ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал», АНО «Россия – страна возможностей», общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и 28 ведущих российских вузов (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Первый МГМУ имени Сеченова, МГПУ, университет ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ, МГУ имени Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ имени Баумана, Финансовый университет, НИЯУ МИФИ, НГУ, РГСУ, НИТУ «МИСиС», НГПУ имени Минина, ТПУ, Самарский университет, Российский университет транспорта – МИИТ, НИУ МЭИ, РГАУ-МСХА имени Тимирязева, МАИ, БашГУ, РГПУ имени Герцена).

Также в число организаторов олимпиады входят лидирующие компании страны, такие как Сбербанк России, Трубная Металлургическая Компания, Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). Технический партнер олимпиады – «Яндекс». Всего в организацию и проведение олимпиады вовлечено более 300 российских компаний.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия - страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.

АНО «Россия - страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Топблог», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна - моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.