Кремль заявил о поддержке ФСБ действий ГКНБ Киргизии по недопущению хаоса

Директор ФСБ Александр Бортников в качестве председателя Совета руководителей органов безопасности СНГ в телефонном разговоре с замсекретаря Совбеза – и.о. председателя ГКНБ Киргизии Омурбеком Суваналиевым поддержал действия этой спецслужбы по недопущению скатывания к хаосу ситуации в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Александр Бортников в своем качестве не только главы ФСБ, но прежде всего как председатель Совета руководителей органов безопасности СНГ... провел вчера обстоятельный телефонный разговор с Омурбеком Суваналиевым - и.о. главы Совбеза и председатель ГКНБ Киргизии. Они обсудили положение дел в республике», – передает РИА «Новости» слвоа Пескова.

Он добавил, что «существуют определенные обязательства по взаимопомощи в рамках документов СНГ соответствующих».

«Была высказана поддержка действий ГКНБ по стабилизации обстановки в республике с тем, чтобы не допустить скатывания к хаосу», – добавил Песков.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.

Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК), которая поддерживает экс-президента страны Алмазбека Атамбаева заявила, что народ Киргизии «сверг преступную власть» в стране.

ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент.