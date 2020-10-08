Заслуженный учитель ответил на претензии шведской журналистки в адрес российских школ

Суждения о российских школах, о которых пишет журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter, по большей части всеобъемлющие и неверные, заявил газете ВЗГЛЯД директор санкт-петербургского Президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич.

Лаурен написала, что российским детям дают в школах слишком большую нагрузку. Одна из первых претензий журналистки заключалась в том, что российским школьникам задают очень много домашних заданий.

«Всеобъемлющее суждение – оно неверное. В некоторых школах – да, а в некоторых школах – нет. В некоторых школах не задают столько домашнего задания, например, в нашей. То есть родители приходят и говорят: «Мой ребенок делает все домашние задания в течение двадцати минут». Соответственно, где-то домашних заданий много, а где-то мало», – говорит Пратусевич.

Педагог поясняет, что объем домашнего задания не всегда можно легко измерить. Дело в том, что для каждого ученика подходит разная нагрузка. Он приводит в пример ситуацию, когда ребенок плохо читает, а ему задают прочесть параграф по истории. Такое задание он может выполнять и час, даже если там всего две страницы. А ребенок, который хорошо читает, выполнит данное домашнее задание за считанные минуты. То есть кому-то этого много, а кому-то – мало. Поэтому, по мнению эксперта, «много домашних заданий» – вещь относительная.

Следующий недочет в российском образовании, на который обратила внимания журналистка, это то, что школы якобы принуждают ребят делать различные подделки дома, обязуя тем самым родителей помогать. То есть школы взваливают на семьи «огромную ношу», что «приводит к необходимости всеобъемлющего контроля».

«Что касается выполнений заданий вместе с родителями, то могу сказать точно, что если опекун не захочет этого делать, то вряд ли его кто-то заставит. У меня дочь учится в восьмом классе, сын – во втором, и мы никогда не делали вместе с ними никаких подделок. Они все выполняли сами и прекрасно справлялись», – рассказывает собеседник.

Также, по мнению Лаурен, в России стремятся «свести на нет малейший риск, что ребенок совершит ошибку», используя при этом тотальный контроль ребенка, хотя избавление от боязни делать ошибки - «основополагающий элемент обучения».

«Если ребенок совершил ошибку, то ее нужно правильно обработать. То есть показать ее корень, разобрать, чтобы школьник просто не совершал ее больше в будущем. Если пустить ребенка на самотек, не контролировать и не указывать на ошибки, то и так понятно, что это ни к чему хорошему не приведет. Выходит, что мы должны смотреть, как он закрепляет это ошибку, пока она не войдет в плоть и кровь», – считает Пратусевич.

Учитель подчеркивает, что и ошибки могут быть абсолютно разными, и даже с самыми страшными последствиями, поэтому тут тоже каждую ситуацию следует рассматривать отдельно. Также он признает, что действительно существует проблема «страха ошибки», но это только потому, что она должна исправляться и в дальнейшем не совершаться.

Ранее колумнист газеты ВЗГЛЯД Дмитрий Волошин рассуждал на тему оценок в школе и их пользе, высказав мнение, что они тормозят развитие детей.