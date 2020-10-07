Школьные оценки тормозят развитие детей

Оценки в школе и их польза. Я противник оценок. Я совершенно не понимаю их смысла. Вспоминая свой школьный опыт, я вижу только минусы. Сейчас в голове нет ни одной мысли о пользе оценок. Сейчас все больше и больше людей высказываются за отмену оценок. Может, это и произойдет лет через 30–40. А пока оценки и оценивание, наверное, самый тормозящий фактор развития людей. Как ни парадоксально это звучит.

Самый жесткий вред – это привычка соответствовать стандартам. Мне поставили 4 за две ошибки и 2 за пять ошибок. Чтобы получить 5, надо сделать вот так и никак иначе. Она написала без помарок, поэтому у нее 5, а у тебя 4 за зачеркивание.

Дети привыкают быть как все, в рамках. И эти рамки не всегда явны. И мы привыкаем к таким рамкам. Получается забавно: мы стремимся следовать неформализованным стандартам. Про неврозы я умолчу.

Еще интересная штука – это соответствовать ожиданиям конкретного человека, учителя, для получения его оценки. Если мы понимаем, что многие стандарты оценивания не сообщаются ученику или сообщаются постфактум, то дети в поисках оптимальной модели поведения начинают «выстраивать» отношения с учителем. По-разному, конечно. Так появляются подлизы, так появляются стукачи. Про неврозы я снова умолчу.

Оценки создают соревновательную среду. Хороша ли такая атмосфера в образовании вообще и в обучении детей в частности? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что явное соревнование меняет позитивную, познавательную мотивацию на деструктивную, калечащую.

А еще семья поддавливает. Учись лучше, чем Вася, да? А как быть в этом случае с сотрудничеством? И как быть с открытостью, с поддержкой? Про неврозы я опять умолчу.

Хотя зачем молчать про неврозы? Синдром отличника, м-м-м? Вы же видите таких людей вокруг? Бунтарь, нонконформист. Да-да, это тоже оттуда. Непререкаемый авторитет, начальственный хам. Тоже оценки виноваты, гиперкомпенсация унижений. Бездумный исполнитель, отсутствие инициативы. Привык работать в условиях неформализованных стандартов, все время ждет негативную оценку. И так далее, и тому подобное.

Я противник оценок. Сейчас и ранее школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Вот такие дела.

Источник: Блог Дмитрия Волошина