Минкультуры предложило отменить Петербургский культурный форум

Министерство культуры выступило с предложением отменить проведение Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.

«Минкультуры России предлагает отменить Санкт- Петербургский международный культурный форум в 2020 году», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что решение об отмене форума принято после серии консультаций с правительством города в целях недопущения распространения коронавируса.

Ранее начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что власти Москвы не рассматривают возвращение пропускного режима в столице, существующих мер безопасности должно быть достаточно.

За минувшие сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

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